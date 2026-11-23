ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ପରୱାନା ଜାରି
ଏହା ପୂର୍ବରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 23, 2026 at 4:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରମୁଖ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ପରୱାନା ଜାରି । ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତ କୋର୍ଟ 8 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ମାମଲାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରାହୁଲ ଜୈନ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
A Saket court in Delhi has issued a non-bailable warrant against YouTuber Dhruv Rathee in an eight-year-old criminal defamation case after he failed to appear before the court. The court had earlier issued a bailable warrant against him on October 17, but it could not be served. The next hearing is scheduled for December 3.— IANS (@ians_india) November 23, 2026
ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନି ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ:
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିକାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ସକ୍ଷମ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ରୁହନ୍ତି । କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ଏବେ ଭାରତରେ ନାହାଁନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଲା ଲାଗିଥିବାର ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫୋନ ଜରିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ, ସେ ନୋଟିସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ନୋଟିସ୍ଟି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
2019ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସମନ:
ଜୁଲାଇ 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାରମ୍ବାର ସମନ ଜାରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହା ବିକାଶ ସାଂକୃତ୍ୟାୟନ ଓରଫ ବିକାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାନହାନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠୀ 'ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ପାର୍ଟ 2' ନାମକ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ବିକାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।