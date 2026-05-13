NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ଏବେ ଯାଏଁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି CBI, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି

CBI ହାତରେ ଜୟପୁରରୁ ୩, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ନାଶିକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ; ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ ସହ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ

NEET-UG Paper Leak Case: CBI Arrests 5, Conducts Raids Across India
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 7:55 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ CBI ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। CBI ଟିମ୍ ଜୟପୁରରୁ ୩ ଜଣ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ଓ ନାଶିକରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନାଶିକର ଶୁଭମ ଖୈରନାର, ଜୟପୁରର ମାଙ୍ଗିଲାଲ୍ ବିୱାଲ, ଜୟପୁରର ବିକାଶ ବିୱାଲ, ଜୟପୁରର ଦିନେଶ ବିୱାଲ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ୟଶ୍ ଯାଦବ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଗିରଫ ଶୁଭମ ଖୈରନାରଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଣାଯାଉଛି ବୋଲି ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ନାଶିକ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଖୈରନାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପରେ CBI ନୂତନ ସୁତ୍ର ଆଧାରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ସହ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଦି CBI ଟିମ୍ ଜବତ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେଉଁ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG) ସହ CBI ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରୁଛି।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସୁତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଓ ଫରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ CBI ଟିମ୍ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ, ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।” ବୁଧବାର CBI ଟିମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସର SOG ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବା କଥିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି “ଗେସ୍ ପେପର”ରେ ପ୍ରାୟ ୪୧୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମେ' ୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ CBI ଏହି ମାମଲାରେ FIR ରୁଜୁ କରି ବିଶେଷ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନିଟ୍-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଦେଶର ୫୫୧ଟି ସହର ଓ ବିଦେଶର ୧୪ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ। NTA ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। NTAର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଚାରି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ଏହି ସୂଚନାକୁ “ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି NTA କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

