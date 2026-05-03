NEET UG 2026:22 ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ, ସୀମିତ ସିଟ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରୀକ୍ଷା
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 1.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଚଳିତବର୍ଷ 22,79,743 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 3, 2026 at 12:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି (ମେ' 3) NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସାରା ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । 500ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 1.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ ମୋଡ୍ ବା ପେନ ପେପର ମୋଡ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଔଷଧ, ଦନ୍ତଚିକିତ୍ସା, ଆୟୁଷ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଚଳିତବର୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ 79 ହଜାର 743 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ NEET ୟୁଜି 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି । ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.30 ଲକ୍ଷ MBBS ସିଟ୍ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ।
|ପଞ୍ଜିକରଣ
|22,79,743 ଜଣ
|ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ
|3 ମେ'
|MBBS ସିଟ୍
|1.30 ଲକ୍ଷ
|ପରୀକ୍ଷା ଅବଧି
|3 ଘଣ୍ଟା
|ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ଯା
|180ଟି
|ପରୀକ୍ଷା ମୋଡ୍
|ଅଫ୍ଲାଇନ ବା ପେନ୍ ପେପର
|ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ
|ଅପରାହ୍ନ 2ଟା
ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଘମାସାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ କଠିନ ଓ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ତାଳମେଳ ରଖି ଉତ୍ତର କରିବା ଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
NEET ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ:
- ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
- ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ । 3 ଘଣ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ।
- ପ୍ରଶ୍ନ ପଢି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ।