NEET UG 2026:22 ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ, ସୀମିତ ସିଟ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରୀକ୍ଷା

ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 1.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଚଳିତବର୍ଷ 22,79,743 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 3, 2026 at 12:11 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି (ମେ' 3) NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସାରା ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । 500ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 1.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍‌ଲାଇନ ମୋଡ୍ ବା ପେନ ପେପର ମୋଡ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଔଷଧ, ଦନ୍ତଚିକିତ୍ସା, ଆୟୁଷ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଚଳିତବର୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ 79 ହଜାର 743 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ NEET ୟୁଜି 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି । ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.30 ଲକ୍ଷ MBBS ସିଟ୍ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସିଟ୍‌ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ।

ପଞ୍ଜିକରଣ 22,79,743 ଜଣ
ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ3 ମେ'
MBBS ସିଟ୍ 1.30 ଲକ୍ଷ
ପରୀକ୍ଷା ଅବଧି3 ଘଣ୍ଟା
ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ଯା 180ଟି
ପରୀକ୍ଷା ମୋଡ୍‌ଅଫ୍‌ଲାଇନ ବା ପେନ୍‌ ପେପର
ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ NEET ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଘମାସାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ କଠିନ ଓ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ତାଳମେଳ ରଖି ଉତ୍ତର କରିବା ଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।

NEET ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ:

  • ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
  • ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍‌ରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ । 3 ଘଣ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ।
  • ପ୍ରଶ୍ନ ପଢି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ।

