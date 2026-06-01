NEET-UG 2026: 'ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ'- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା- CBTର ଦାବିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
By Sumit Saxena
Published : June 1, 2026 at 4:21 PM IST
SC ON NEET EXAM, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା-ସହ-ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (NEET)-UG 2026 ପାଇଁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନ୍-ଆଣ୍ଡ-ପେପର୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।
ବିଚାରପତି ପି.ଏସ୍. ନରସିଂହ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ଆରମ୍ଭରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି ।
ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟମ ସିଂହ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମହକିଲ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା-ସହ-ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (NEET)-UG 2026 ପାଇଁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଫିଜିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।
ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିସାରିଛୁ... ଆମେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ନରସିଂହ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି..." ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଯେ ସେ କେବଳ CBT ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଲେ ଯେ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିହେବ ନାହିଁ ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ନରସିଂହ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି କହିଲେ, "ଆମେ ଏହାକୁ ଛୁଟି ପରେ ରଖିବୁ ।" ଏହି ଆବେଦନକୁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA)ରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବେଦନ ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ RJD ସାଂସଦ ସୁଧାକର ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NEET ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଦାବି ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ ।
ମେ 29 ତାରିଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପେପର୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ NEET-UG 2026 ରଦ୍ଦକୁ "ଦୃଢ ଆଘାତ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏଥିରେ ଭାବନା ଏବଂ ଆଶାର ବହୁତ ବିନିଯୋଗ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଏବଂ ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ - ଦାୟିତ୍ବ ଚିହ୍ନଟଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ - ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA)କୁ ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା କେବେ ବି ଏପରି ଉଲ୍ଲଂଘନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ,'- CBSE OSM ବିବାଦ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜବାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CBSE ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିବାଦ:ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଅତୀତର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହଁ', NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ