ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଓ ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ ଜାରି କଲା NTA

ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ହେବ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା; ୧୮୦ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୋଟ ୭୨୦ ମାର୍କ, ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତରରେ ୧ ମାର୍କ କଟିବ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ‘ଗୁଜବ’ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ NTAର ପରାମର୍ଶ

NEET RE EXAM 2026
NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ 03 ମଇ, 2026ରେ ଗୌହାଟିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 21 ରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଆଜି(ଗୁରୁବାର) NEET UG ୨୦୨୬ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଓ ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। NTA କହିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାର ଗଠନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। Xରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସଂସ୍ଥା କହିଛି, “NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି; ଆପଣମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।”

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ମେ ୩ରେ ହୋଇଥିବା NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ NTA ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରୁଛି।

NTA ଅନୁଯାୟୀ, ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୧୮୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ୭୨୦ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Physics), ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) ଏବଂ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ (Biology) ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ।

  1. ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରୁ ୪୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ୧୮୦ ମାର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି
  2. ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ୪୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୧୮୦ ମାର୍କ ରହିବ
  3. ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରୁ ୯୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ୩୬୦ ମାର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି

ଏହିପରି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୮୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ୭୨୦ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ।

NTA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବବତ୍ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୪ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ୧ ମାର୍କ କଟାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାର୍କ ନା ମିଳିବ ଓ ନା କଟିବ।

ଏଜେନ୍ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫବାହରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। NTA କହିଛି, “କେବଳ NTA ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।”

ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। NTA କହିଛି ଯେ, ମେ ୩ର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ କରିବା ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାର ଗଠନ ଏପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। “ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି,” ବୋଲି NTA କହିଛି।

NTA ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର (ଟେଷ୍ଟ ବୁକଲେଟ୍) ନିଜ ସହ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାର୍କର ଆକଳନ କରିପାରିବେ।

“ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ବୁକଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ଆଧାରରେ ନିଜର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିପାରିବେ,” ବୋଲି NTA କହିଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET ମାଧ୍ୟମରେ MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ଆସନ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ NTA ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

TAGGED:

NEET UG 2026
NEET EXAM PATTERN
NEET 2026 LATEST NEWS
NEET RE EXAM 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.