NEET-UG ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଆପ୍ ଓ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା
CBI ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପ୍ରମାଣ; ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ରେକର୍ଡ, କଲ୍ ଡାଟା ଓ ଲୋକେସନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେପର ଲିକ୍ ନେଟୱର୍କ
Published : August 7, 2026 at 3:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET-UG ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ପୁଣେରେ ଥିବା NTAର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପି. ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ରହୁଥିବା ଆବାସିକ ସୋସାଇଟିର ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆପ୍ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ୨୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CBI ଅଦାଲତରେ ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜଶିଟ୍ରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଆପ୍ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଶେଷ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଆପ୍କୁ ଗେଟେଡ୍ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
CBI ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୩ରେ ହୋଇଥିବା NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ପୁଣେରେ ଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସିଥିବା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ର କଲ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡ (CDR) ଓ ଲୋକେସନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା।
CBI ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣେର ତିନିଜଣ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)-ର ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପି. ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଜୁଓଲୋଜି ଓ ବଟାନି ପାଇଁ ମନୀଷା ଗୁରୁନାଥ ମାନ୍ଧାରେ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ମନୀଷା ସଞ୍ଜୟ ହାଭାଲଦାର। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ NTAର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ବିନିମୟରେ ଗୋପନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲିକ୍ କରିଥିଲେ।
ସଞ୍ଜୟ ୱାଘମାରେେ(ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ) ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଓ ମାନ୍ଧାରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଶେଷ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ‘ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ’ ଓ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
CBI ହାଭାଲଦାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ଧାରେଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ୧୬ ପୃଷ୍ଠାର ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬୮ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା।
CBI ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଲିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବଡ଼ ଅଂଶ NEET-UG ୨୦୨୬-ର ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍—‘କୈଳାଶ’, ‘ଶିୱାଲିକ’, ‘ସେଟ୍-୨’ ଓ ‘ସେଟ୍-୩’—ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମେଳ ଖାଉଥିଲା।
ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ସର୍ବାଧିକ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ନଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମେଳ ମିଳିଥିଲା। CBI ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନୁବାଦ ଓ ବ୍ୟାକ୍-ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କାମ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲାସ୍ଥିତ NTA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ତ୍ରୁଟିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ମାନ୍ଧାରେ ଓ ହାଭାଲଦାର ହୋଟେଲ୍ କକ୍ଷକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୁନଃ ଗଠନ କରୁଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ରଫ୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଓ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଠିରେ ଲେଖି ବାହାରକୁ ନେଉଥିଲେ। ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମନେ ରଖି ହୋଟେଲ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁନଃ ଲେଖୁଥିଲେ। CBI ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ NEET-UG ୨୦୨୬-ର ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍ର ବ୍ୟାକ୍-ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜବତ କରିଥିବା ଲିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଏହି ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସର୍ବାଧିକ ମେଳ ମିଳିଥିଲା।
ହାଭାଲଦାର ଓ ୱାଘମାରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ହୋଟେଲ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି CBI ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସର ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ମେ ୩ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣେ ଫେରି କୋଚିଂ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ NTA-ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ।
CBI ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଶିବରାଜ ରଘୁନାଥ ମୁଟଗାଓଁକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ତାହାକୁ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ବୋଲି CBI ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।