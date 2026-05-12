NEET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ: ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କଲା CBI, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ଆପ୍ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ।

Students preparing for medical admissions said the re-examination process had become mentally exhausting after years of preparation. (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 11:09 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । CBI ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କଥିତ ହେରଫେର୍ ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି । ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଠକେଇ, ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ, ଚୋରି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନ୍ୟାୟ ନିବାରଣ) ଆଇନ, 2024 ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।

ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 3 ତାରିଖରେ NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, NTA ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ, NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆପତ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

ଏହି କଥିତ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ CBI ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଛି । ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CBI ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି । ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ CBI ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।

NSUI protested the cancellation of the NEET UG paper held on May 3. (IANS)

ଆଜି ସକାଳେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ NTA ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ 3 ମେ, 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET (UG 2026) ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

NTA ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଥିଲା, "ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI)କୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । NTA ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ।"

ଏହା ଆହୁରି କହିଛି, "ପୁନଃପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଏଜେନ୍ସିର ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।"

National Students Union of India (NSUI) members stage a demonstration against the National Testing Agency (NTA) over alleged paper leak concerns following the cancellation of the NEET-UG 2026 examination, outside Shastri Bhawan, in New Delhi, Tuesday, May 12, 2026 (PTI)

NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ "ଅମୃତ କାଳ" ଦେଶର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ "ବିଷ ଯୁଗ" ପାଲଟିଛି । Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET ରଦ୍ଦ ହେବା 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ "କେବଳ ଏକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅପରାଧ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

"କିଛି ବାପା ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କିଛି ମାଆ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ରାତିସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହି ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଦଳରେ ସେମାନେ ପେପର୍ ଲିକ୍, ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂଗଠିତ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଥିଲେ," ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ "ପେପର୍ ମାଫିଆ" ପଳାୟନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ରାହୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭୟଙ୍କର NEET 2024 ଦୁର୍ନୀତି ସମୟରେ ମୋଦି ସରକାର NTAର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବସାଇଥିଲେ?" ସେ ସୁବୋଧ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପେପର ଲିକ୍ କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ପଛରେ "ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା" ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କୋଚିଂ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ବିତାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।

ଡିଏମକେ ସଭାପତି ଏମ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ NEET ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ "ସ୍କାମ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଠେଲି ଦେଉଛି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, NEET ବଦଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ଉପରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ "ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା" ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜେପି ସରକାର, ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (UPCC) ମଧ୍ୟ NEET-UG 2026 ବାତିଲ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛି ଯେ "ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନଥିବା" ସରକାରର କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଣପ୍ରକାଶ ପାଟିଲ୍ ମଧ୍ୟ NEET-UG 2026 ବାତିଲ ହେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି "ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ୟାୟ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET ସମ୍ପର୍କିତ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ "ଅକ୍ଷମତା"କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏପରି ଲିକ୍ ପଛରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି । ପାଟିଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଶା ନ ହରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

