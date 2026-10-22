NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା: ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ଅବଧି ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି
ମାମଲାର ୧୪ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଷରାଓ ବଜରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓରଫ ରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଗଠନ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ହେବ ଶୁଣାଣି।
Published : October 22, 2026 at 8:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ। ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଦିନ ମାମଲାର ୧୪ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଷରାଓ ବଜରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓରଫ ରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି(ଗୁରୁବାର)ର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଗଠନ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖାଣ୍ଡେଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଲୋଖାଣ୍ଡେଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମେମୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ CBI ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
CBI ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନାମିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଯଶ ଯାଦବ, ମଙ୍ଗିଲାଲ ବିୱାଲ, ଦିନେଶ ବିୱାଲ, ବିକାଶ ବିୱାଲ, ଶୁଭମ ଖୈରନାର, ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖାଣ୍ଡେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ତେଜସ ହର୍ଷଦ କୁମାର, ମନୋଜ ଶିରୁରେ, ଶିବରାଜ ରଘୁନାଥ ମୋଟେଗାଓଁକର, ମନୀଷା ୱାଘମାରେ, ମନୀଷା ମନ୍ଧାରେ ଏବଂ ମନୀଷା ସଞ୍ଜୟ ହାଭଲଦାର।
CBI ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୩୧୫(୫), ୩୧୮(୪), ୬୧(୨), ୨୩୮ ଏବଂ ୩୦୩(୨); ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୩(୨) ଓ ୧୩(୧)(ଏ); ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ନିବାରଣ) ଆଇନର ଧାରା ୩, ୪, ୫, ୧୦ ଓ ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ CBI କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ୭୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୮ ଜଣ ସାଇବର ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ୯୨ଟି ସ୍ଥାନରେ CBI ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା।