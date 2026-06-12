ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବଢିଲା ସମୟସୀମା, ରଫ୍ ୱର୍କ ପାଇଁ ଏଥର ମିଳିବ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠା
ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କାଗଜ ବି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଏନଟିଏ ।
Published : June 12, 2026 at 6:28 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 6:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜି (NEET UG) -2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ 2026 ଜୁନ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେକ ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କାଗଜ ବି ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳି ପାରିବ ଏବଂ ବିନା ଚାପରେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ ।
NTA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଫିଡବ୍ୟାକ ଆଧାରରେ ନିଟ ୟୁଜି -2026ର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 195 ମିନିଟ ଦିଆଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂନ୍ଧ୍ୟା 5.15ରେ ଶେଷ ହେବ । ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା । ତେବେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୀମାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
The National Testing Agency (NTA) is committed to ensuring that NEET (UG)-2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. As part of this effort, a few candidate-friendly changes have been introduced for NEET (UG) 2026,… pic.twitter.com/eRw2KyleIU— ANI (@ANI) June 12, 2026
ନିଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବାୟୋଲଜିର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଣନା ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏନଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୁସ୍ତିକାରେ ରଫୱର୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ପତ୍ରସଂଖ୍ୟା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ରଫୱର୍କ ପାଇଁ 2 ପୃଷ୍ଠା ମିଳୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 4 କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବା ସହ ନୋଟ୍ସ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ବାମହାତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଏନଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୁସ୍ତିକାର ଡିଜାଇନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରଫ ୱର୍କ ପାଇଁ ପତ୍ର ବୁକଲେଟର ଶେଷରେ ରହୁଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶେଷ କରି ବାମ ହାତରେ ଲେଖୁିଥିବା ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ରଫ ୱର୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠା ଉତ୍ତରପୃଷ୍ଠାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତିକା ଶେଷରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରାଜି ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷାର ସୁୁରକ୍ଷା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏଜେନ୍ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପରାମର୍ଶର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି । ଦରକାର ପଡିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET (UG) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସିଏସ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ