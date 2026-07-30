ETV Bharat / bharat

ପେଲେଟ୍‌ ଗନର ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ ଓ କେମିତି ହୁଏ, SOP ହେବା ଆବଶ୍ୟକ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଜୁଲାଇ 20ରେ ହୋଇଥିବା ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପେଲେଟ ଗନ ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ।

Preserve RAF Ammunition
ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍‌ ପେପର ଲିକ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପେଲେଟ୍‌ ଗନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ଗତ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଆରଏଏଫଙ୍କ ଗୋଳା-ବାରୁଦ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପେଲେଟ୍‌ ଗନର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୁଏ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା(SOP) କଣ ରହିଛି । ତାହାର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ପେଲେଟ ଗନ୍‌ ଏସଓପି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ:

ପେଲେଟ୍‌ ଗନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବ୍ୟାନ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦାବିରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏଥିସହ ପେଲେଟ ଗନ୍‌ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ବି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ପେଲେଟ୍‌ ଗନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ୍‌ ।

Preserve RAF Ammunition
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ANI)

ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ବୃନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ହତିଆରରୁ ଧାତୁ(ମେଟାଲିକ୍‌) ଭଳି ପେଲେଟ୍‌ ବାହାରି ଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ କରିଥାଏ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପେଲେଟ ଗନ - ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ମେଟାଲିକ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମେଟାଲିକ୍‌ ପେଲେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଗୁଡିକକୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।

ରେକର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ:

ତେବେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପେଲେଟ ଗନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଆବେଦନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଏହା ଅସମର୍ଥ ଅଟେ । ଗ୍ରୋଭର କହିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ନିୟମ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଯାଚିକା ସଂଶୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରୋଭର ।

ତେବେ ଗ୍ରୋଭର ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଂସାତ୍ମକ ନଥିଲା । ତେଣୁ ମେଟାଲିକ୍‌ ପେଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ୍‌ ଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପେଲେଟ ଗନର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏହି ମାମଲାରେ ପେଲେଟ ଗନର ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଦାଲତ କୌଣସି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଉପରେ ପେଲେଟ ଗନ ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି । ନ୍ୟାୟଧିଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖି ପେଲେଟ ଗନ୍‌, ମେଟାଲିକ ପେଲେଟ ଗନର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

ଗତ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଲେଟ ଗନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ପୀଡିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ', ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ଯକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, କ୍ଷମା ଦାବି କଲେ ରିଜିଜୁ

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅଧିକାର, ବଳପ୍ରୟୋଗର କାରଣ ନୁହେଁ: NEET ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

TAGGED:

PELLET GUN
DELHI NEET PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST
ପେଲେଟ ଗନ
NEET PROTESTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.