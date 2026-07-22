ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଦିନ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ସହ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ।
Published : July 22, 2026 at 2:12 PM IST
Parliament Monsoon Session Day 3, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ । କଂଗ୍ରେସ ଓ ସହଯୋଗୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ନିର୍ମମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ।
ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ତେବେ ନିଟ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଦିନ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ସହ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଗୃହରେ ସରକାର-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜିର ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ଆଇନ, 1956 ରେ ଆହୁରି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏବଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ।
ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଥିଲେ, 'ଆମର ଦାବି ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ । ନିଟ୍ ପେପର ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ପଫା ଦାବି କରୁଛୁ ।' ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହିଆସୁଛୁ, ନିଟ ପେପର ଲିକ ବିବାଦ ଉପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କେତେକ ନିୟମ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ । ସରାକର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସରକାର ଦେଶର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ ଆଲୋଚନା ଚାହାନ୍ତି ।'
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ CRPFର 20 ଅତିରିକ୍ତ କମ୍ପାନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନାହିଁ’: CJP ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ