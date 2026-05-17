NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
Published : May 17, 2026 at 5:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET-UG 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । NEET 2024: ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇନଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନଥିଲେ । CBI ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । NEET 2026: ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । CBI ପୁଣି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଉ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ।
NEET 2024:— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 17, 2026
पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनी।
NEET 2026:
पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया। CBI फिर जाँच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी।
मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है - जवाब…
ସେ Xରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି । CBI ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଆଉ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି - ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ! କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି ? ଆପଣ ଏହି "ଏକ୍ସାମ ପେପର ଡିସ୍କସନ" ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଟାଉ ନାହାଁନ୍ତି ?"
NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହା ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ରବିବାର ଦିନ ସିବିଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ଗୁରୁନାଥ ମାନ୍ଧାରେଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 14 ଦିନର ହେପାଜତ ଆବେଦନ କରିଛି ।
ମନୀଷା ଗୁରୁନାଥ ମାନ୍ଧାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପ୍ୟାନେଲର ଅଂଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । CBI କୋର୍ଟକୁ କହିଛି ଯେ, NTA ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଅଛି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ 21 ମେ'ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ "ରାଜଭବନ ଚଲୋ" ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସଂଶୋଧନ ସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ NEET-UG କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ମୋଡ୍ରେ କରାଯିବ ।