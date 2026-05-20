NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ NEET-UG 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି। ଶୁଭମ ଖୈରନାରଙ୍କୁ ଘନଘନ ଜେରା କରୁଛି CBI ଟିମ୍।
Published : May 20, 2026 at 8:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ବୁଧବାର ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ୫ ଦିନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା CBI ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ଜୟପୁରରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଙ୍ଗିଲାଲ ଖଟିକ, ବିକାଶ ବିୱାଲ, ଦିନେଶ ବିୱାଲ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯଶ ଯାଦବ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହିଲ୍ୟାନଗରରୁ ଗିରଫ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। CBI ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନରେ କହିଛି ଯେ, ଶୁଭମ ଖୈରନାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ପଚରାଉଚରା କରି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଣିଥିବା ଅନ୍ୟ ସହଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗିରଫ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ, ଯୋଗାଯୋଗ ରେକର୍ଡ ଓ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ଓ ପୁରା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅଦାଲତ ମଙ୍ଗିଲାଲ ଖଟିକ, ବିକାଶ ବିୱାଲ, ଦିନେଶ ବିୱାଲ, ଯଶ ଯାଦବ ଓ ଶୁଭମ ଖୈରନାରଙ୍କୁ ୭ ଦିନିଆ CBI ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଅର୍ଥଲାଭ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖଣ୍ଡେଙ୍କୁ ୬ ଦିନିଆ CBI ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ମାମଲାରେ CBI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଠ୍ଠଲରାଓ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ମନିଷା ସଞ୍ଜୟ ୱାଘମାରେ, ଏନ୍ଟିଏର ପେପର ସେଟିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମନିଷା ମନ୍ଧାରେ ଓ ରେଣୁକାଇ କ୍ୟାରିୟର ସେଣ୍ଟରର ସଂସ୍ଥାପକ ଶିବରାଜ ମୋଟେଗାଓଁକର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। CBI ଅନୁସାରେ, ମନିଷା ୱାଘମାରେ ଏନ୍ଟିଏ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନର ବଦଳରେ ଏହାକୁ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସେହିପରି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଚୟନିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଭାରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମେ' ୩ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ନିଟ୍ (ୟୁଜି) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର CBIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।