NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ RCC କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଗିରଫ: ଶିବରାଜଙ୍କ ପରେ କାହା ପାଳି ?
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆରସିସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଶିବରାଜ ମୋଟେଗାଁଓକର୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ ।
Published : May 18, 2026 at 7:43 PM IST
ପୁଣେ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ରେଣୁକାଇ କେମେଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସେସ(RCC) କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ଶିବରାଜ ମୋଟେଗାଁଓକର୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ(CBI) । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଲାତୁରର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଶିବରାଜଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା ପରେ ଶେଷରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀର କୁମାର ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସମନ୍ କରିଛି ।
28 ଟିମ୍ କଲେ ପଚାରାଉଚରା:
ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଶିବରାଜ ମୋଟେଗାଁଓକର୍ଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ସିବିଆଇ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇର 28 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଲାତୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଶିବରାଜ ମୋଟେଗାଁଓକର୍ଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ପୁଣେରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, RCC କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା 42 ପ୍ରଶ୍ନ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଶିବରାଜ ।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନିଷା ବାଘମାରେଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଶିବରାଜଙ୍କ ନାଁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ସିବିଆଇ ଶିବରାଜଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ ମିଳିଥିବା କାଗଜପତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ପୁଣେରେ ସିବିଆଇର ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ:
ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିବିଆଇ । ପୁଣେରେ ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ସିବିଆଇ । ତେବେ ଶିବରାଜଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ । ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ।
NTA ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ୍:
ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏନଟିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରଟାରୀ ବିନିତ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସମନ୍ କରିଛି । ତେବେ ଗତ ମେ’ 3ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ମେ’ 7ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କରିଥିଲା ଏନଟିଏ । ସାରା ଦେଶରେ 23 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବଢୁଛି ଗିରଫଦାରୀ ।