20ରେ ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିଶଙ୍କ ଦଶମ ଇନିଂସ ! ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ନଜର

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଡିଏ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ।

Nitish Kumar To Take Oath As Bihar CM on November 20
ନଭେମ୍ବର 20ରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 17, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Nitish Kumar 10th Term CM ପାଟନା (ବିହାର): ସରିଛି ନିର୍ବାଚନ, ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସରକାର । ବିହାରରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପାଟନା ନିକଟ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନକୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୈଠକ ବସି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ନଭେମ୍ବର 19ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ପାଟନା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନ ଫେରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 19 ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଶପଥ ସମାରୋହ:

ବୁଧବାର (ନଭେମ୍ବର 19) ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପାଟନା ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏନଡିଏ ଶାସନାଧିନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏନଡିଏ:

ବିହାର ବିଧାସନଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 243 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 202 ଆସନରେ ଏନଡିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ମହାଗଠବନ୍ଧନ ହାତରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 35ଟି ଆସନ ।

ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶ:

ଜେଡିୟୁ ସଭାପତି ନୀତିଶ କୁମାର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 2005ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।

ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର:

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ( ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ନଭେମ୍ବର 20) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଲୋକେଶ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, " ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"

ବିଜେପିରୁ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ସିଟ୍:

ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି 89 ଆସନ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ 85, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶଓ୍ବାନଙ୍କ ଏଲଜେପି (ଆର) 19, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀଙ୍କ HAM(S) 5, ସାଂସଦ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶଓ୍ବାହଙ୍କ RLM ପାର୍ଟି 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି 5 ଦଳର ନେତା ନୀତିଶଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକରଣ କରାଯାଉଥିବା ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

