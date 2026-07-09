ETV Bharat / bharat

IVF କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ART କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କଲା NCW

NCWର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନୈତିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ART ଓ ସରୋଗେସି ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ହେବ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
NCWର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନୈତିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ART ଓ ସରୋଗେସି ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ହେବ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା (Representational Image -IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW) ଦେଶରେ IVF କ୍ଲିନିକ୍, ART(Assisted Reproductive Technology) କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗାମେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇନର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଏହି କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ପାଉଥିବା ART କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ପରେ ମହିଳା ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ସଂସ୍ଥା କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଆଶା ମେନନଙ୍କୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କମିଟିରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜନନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଆଇନଗତ, ନୈତିକ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବହୁମୁଖୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

NCW କହିଛି ଯେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଟ(ART) ଏବଂ ସରୋଗେସି ରେଜେଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ART(Assisted Reproductive Technology) କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ଗାମେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ।

କମିଶନ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମେଡିକାଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଭାରତର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ବିଶେଷକରି ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିଷେଧ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍‌ର ଅଭାବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା, ଅସମାନ ସେବା ମାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ କଡ଼ା ତଦାରଖର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି।

ଗୁରୁବାର NCW କହିଛି ଯେ, କମିଟି ART (Assisted Reproductive Technology-Regulation) Act, 2021, ସରୋଗେସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ-2021 ଏବଂ 2006 ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଏହା ସହମତି, ଗୋପନୀୟତା ଓ ଜୈବିକ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି (Biological Traceability) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଶୋଷଣ କିମ୍ବା ଠକେଇକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁଥିବା ନିୟାମକ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେବ।

ଏହା ସହ କମିଟି ART କ୍ଲିନିକ୍ ଓ IVF କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ Standard Operating Procedures (SOPs) ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୈତିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନକୀକୃତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।

କମିଟିର ସୁପାରିସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇନଗତ, ନୀତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ART ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପ୍ରଜନନ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

NCW ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସୂଚିତ ସମ୍ମତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ୍। ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ନୈତିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ

TAGGED:

NCW
IVF CLINICS
FERTILITY CLINICS
ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.