NCRB 2024 ରିପୋର୍ଟରେ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ! ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ?
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା କମାଇବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି - ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 11, 2026 at 8:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର : ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି NCRBର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ‘କ୍ରାଇମ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୪’ ରିପୋର୍ଟ। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର, ସବୁଠି ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ହାର ବଢ଼ିବା ଏବେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ୨୦୨୪ରେ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଧ ମାମଲା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧରେ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାବେଳେ, ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି।
ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB) ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଉପରେ ‘ଭାରତରେ ଅପରାଧ-୨୦୨୪’ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ୪,୪୧,୫୩୪ଟି ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍, ତଥାପି ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି ଓ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହିଂସା ସମାଜ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ବା ଘରୋଇ ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା। ଏପରି ୧,୨୦,୨୨୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ମାମଲାର ୨୭.୨ ପ୍ରତିଶତ। ଏହା ପରେ ମହିଳା ଅପହରଣର ୬୭,୮୨୯ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ସାରା ଦେଶରେ ୨୯,୫୩୬ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ POCSO ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବେଶି ରହିଛି। ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୫୦,୫୮୪ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ହିଂସା, ଅପହରଣ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ୧,୮୭,୭୦୨ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୫.୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ସେଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ୭୫,୧୦୮ଟି ମାମଲା ଶିଶୁ ଅପହରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯାହା ମୋଟ ମାମଲାର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ।
ସେହିପରି, POCSO ଆଇନ ଅଧୀନରେ ୬୯,୧୯୧ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ୩୬.୯ ପ୍ରତିଶତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ୯୮,୩୭୫ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,
NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ମୋଟ ୨,୧୩୫ଟି ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨,୧୮୩ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଏହା ୨.୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ମୋଟ ୬,୦୧୮ଜଣ ମାନବ ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ୨,୨୯୭ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ୩,୭୨୧ଜଣ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
NCRB ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧର ସ୍ଥିତି
ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ପିଛା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା, ୨୦୨୩ର ୪୩୧.୨ରୁ ବଢ଼ି ୨୦୨୪ରେ ୪୫୮.୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୨,୧୪,୧୧୩ଟି ସଞ୍ଜ୍ଞେୟ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୧,୭୧,୧୯୩ଟି IPC/BNS ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ୪୨,୯୨୦ଟି SLL ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଧ ମାମଲା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ‘HURT’ ବା ଆଘାତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ୧୩,୪୭୫ଟି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୫୫,୬୪୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ : ୨୦୨୨ରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ୨୩,୬୪୮ଟି ଅପରାଧ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୨୫,୯୧୪ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ୯.୫୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଏ। ୨୦୨୪ରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ି ୨୭,୪୪୯ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୫.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଧ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ୬ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
୨୦୨୪ରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ ୧୭,୯୮୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୮,୯୦୫ଟି IPC ଏବଂ ୯,୦୭୭ଟି BNS ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଶ୍ଳୀଳତାହାନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିଲା।
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ : ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧,୨୬୮ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୧୧୮ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଚେଷ୍ଟା ମାମଲା ଓ ୧୭ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହାର ୯୯.୮ ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ସରାସରି ୯୬.୮ ରହିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିଚିତ, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବେ କେବଳ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗୁରୁତର ସାମାଜିକ ଅପରାଧର ରୂପ ନେଇଛି।
୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୦୮୨ଟି ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୦ଟି ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣର ୭,୨୯୯ଟି ମାମଲା ସହ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା : ୨୦୨୨ରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୩୭୯ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହା କମି ୧,୩୬୨ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆହୁରି କମି ୧,୨୫୮ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୨ ତୁଳନାରେ ୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍। ବିବାଦ ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ରେ ବିବାଦ ଜନିତ ୫୭୮ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜମିଜମା ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ ଛୋଟମୋଟ 'ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ : ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୯,୫୨୮ଟି ଅପରାଧ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯,୫୨୯ ଥିଲା। ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ହାର ୬୬.୧ ରହିଛି। ୨୦୨୨ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୮,୨୪୦ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ୮,୫୭୭ ଥିଲା।
ଅପହରଣ ଓ ନିଖୋଜ ଘଟଣା : ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୬,୮୧୪ଟି ଅପହରଣ ଓ ଅପହରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିବର୍ଷ ୭୪,୦୦୯ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ୧୩,୪୯୫ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୫୭୩ଜଣ ପୁଅ ଓ ୧୧,୯୨୨ଜଣ ଝିଅ ଥିଲେ। ୩,୫୬୬ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଠାବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଓ SC/ST ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ : ୨୦୨୪ରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ କମିଥିଲା। ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କିମ୍ବା ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ୪୩ଟି ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୨୪ରେ ୨,୭୦୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୫୯୯ଟି ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବବର୍ଷର ୭,୧୯୮ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ : ୨୦୨୨ରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୯୮୩ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୨,୩୪୮ ଓ ୨୦୨୪ରେ ୨,୫୦୧ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାଇବର ଅପରାଧ ହାର ୫.୪ ରହିଥିବାବେଳେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ୨୦୨୩ରେ ୮୬,୪୨୦ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୧,୦୧,୯୨୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିରୁ ୭୩,୯୮୭ଟି ମାମଲା ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହ ଜଡିତ। ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭,୨୩୦ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ୩ ବର୍ଷର ସାଇବର ଅପରାଧ ତଥ୍ୟ : ୨୦୨୩ରେ ୨,୩୪୮ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ୫୨୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୪୬.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୧.୫୨ କୋଟି ଫେରସ୍ତ ଓ ୨.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୪ରେ ୨,୫୦୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ୫୮୧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୫୪.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୨.୦୨ କୋଟି ଫେରସ୍ତ ଓ ୮.୫୩ କୋଟି ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ୨,୮୦୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ୭୪୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୬୮.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୬.୪୧ କୋଟି ଫେରସ୍ତ ଓ ୪.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା : ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPDରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୯୦ଟି ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ୨୦୨୩ରେ ୧୦୯, ୨୦୨୪ରେ ୨୩୦ ଓ ୨୦୨୫ରେ ୨୫୧ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ୪୫୦ଟି, ରାଉରକେଲାରେ ୫୨୮ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୮୬ଟି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୪୦ଟି ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ରେ ୨,୮୦୩ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୧,୫୬୯ଟି ଆର୍ଥିକ ସାଇବର ଅପରାଧ, ୧,୧୮୩ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କିତ, ୮ଟି ହ୍ୟାକିଂ ଓ ୪୩ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଅପହରଣ, ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ, ମାନବ ଚାଲାଣ, ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ସାଇବର ଠକେଇ ଘଟଣା ଏବେ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା କମାଇବାକୁ ଥାନାସ୍ତରର ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପରାଧିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦଣ୍ଡର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାହାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାମଜ ପ୍ରତି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଆନ୍ତା। ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ଦଣ୍ଡର ହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
