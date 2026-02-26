NCERT ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ: 'ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର', ସରକାର ଏବଂ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ନୋଟିସ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ NCERT ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି 'ପୁସ୍ତକଟି ଏବେ ବି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।'
Published : February 26, 2026 at 12:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାଦୀୟ NCERT ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବଜାରରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।'
NCERTର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହାକୁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିବା ସହ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ NCERTକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ।
NCERTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ:
ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବାଦୀୟ NCERT ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଶୁଣାଣୀ କରିଛନ୍ତି । ବଜାରରେ ଏହି ବହିର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ ବା NCERTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ସକଲାନିଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବହିର ବିକ୍ରୟ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ପରେ NCERTର କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା, ସଂଶୋଧନ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକ, ବିତରଣ ଉପରେ କଟକଣା
ଖବର ଅପ୍ଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...