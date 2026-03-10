CBSE ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲା NCERT
ବିବାଦୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି କହିଲା NCERT ।
Published : March 10, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 10:49 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିବିଏସଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) । ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ନିସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ NCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଦସ୍ୟ । ବିତରଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ପରିଷଦ । ତେବେ ବିବାଦୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ସିବିଏସଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ "ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସୋସାଇଟି: ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ ବିୟଣ୍ଡ" (ଭାଗ II) ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା "ଆମ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକା" । ତେବେ ଆଜି NCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ IV ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
୮ମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି, ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଭାବ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ।
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ସିଂଘଭି ଏନସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଷୟରେ "ଆପତ୍ତିଜନକ" ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ବିପୁଲ ଏମ୍ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିଜଆଡୁ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ।
ସିଜେଆଇ କାନ୍ତ ଏନସିଇଆରଟିର ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନସିଇଆରଟିର ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାଶନ, ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ" ଲଗାଇଥିଲେ ।
ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ପୁସ୍ତକରେ ବିବାଦୀୟ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।