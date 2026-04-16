ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ: ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ-ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି, 6 ଯବାନ ଆହତ
ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ।
Published : April 16, 2026 at 12:52 PM IST
ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ । ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମାଓବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ:
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସାରାଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସିଆରପିଏଫର କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନର ଜଣେ ଯବାନ ଅଭିନବ କୁମାର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚାଇବାସା ଏସପି ଅମିତ ରେଣୁ କହିଛନ୍ତି," ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସରାଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କୋବ୍ରା ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।"
୬ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ:
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।