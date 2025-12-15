Ground Report: ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲର ନକ୍ସଲବାଡି, ଦିନେ ଥିଲା ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଗଡ ଏବେ ବିଜେପିର ରହିଛି ଦବଦବା

ETV Bharat / bharat

ସଂଘର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରାୟାସର ଫଳ ଏହା ଯେ କାହାଣୀ ବେଙ୍ଗଲର ତିଆନାନମେନ ସ୍କୋୟାର ରୁ ନକ୍ସଲବାଡିର କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମରକୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

West Bengal's "Tiananmen Square" in Naxalbari where statues of Communist leaders from across the world are installed, alongside the memorial(first from right) for 1967 victims of police firing.
West Bengal's "Tiananmen Square" in Naxalbari where statues of Communist leaders from across the world are installed, alongside the memorial(first from right) for 1967 victims of police firing. (Etv Bharat)
By Bilal Bhat

Published : December 15, 2025

Updated : December 15, 2025

ରିପୋର୍ଟ - ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟ (ଶୁଭଦୀପ ରୟ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ବୋଷ)

ଏହି କାହାଣୀଟି ନୂତନ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରୁ ନକ୍ସଲବାଡିର ଐତିହାସିକ ତିଆନାନମେନ ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ- ଏହା ଏପରି ଏକ ଗ୍ରାମ ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ।

ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିବା ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲର ନକ୍ସଲବାଡି ଏବେ ବିଜେପିର ଗଡ ପାଲଟିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2017ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ଗାଁରେ ଏକ ଦଳିତ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ 'ଅପରେସନ ଲୋଟସ' ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଅହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଗତ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛି । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସନରେ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି । ବିଶେ, କରି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲର ମହାଳି ପରି ପରିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି ।

Gautam Deb, Mayor of Siliguri speaking to ETV Bharat. (ETV BHARAT)

ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲର 54 ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଗୋରଖାସ ସାମିଲ ଯିଏ ଖୋରଖାମାଣ୍ଡ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କୁଚ୍‌ ବିହାରର ରାଜବଂଶୀ ମଧ୍ୟ । ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲଗା ରଜ୍ୟ ନଚେତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଶା କରି ବିଜେପିକୁ ମସିହା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଟିଏମସିର ଏତେ ଦବଦବା ନାହିଁ, ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ।

ଆରଏସଏସ କ୍ୟାଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜେପି ଏଠାରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ଦବଦବା ରହିଥିଲା । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଏହାକୁ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲର ଡ୍ରଇଁ ରୁମ୍‌ ଆଲୋଚନାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟିଏମସିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଗୌତମ ଦେହ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଆରଏସଏସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ ।"

A selfie-point setup at the recently built Kargil War Memorial in Naxalbari. (ETV BHARAT)

ତିଆନାନମେନ ସ୍କୋୟାର: ଇତିହାସରେ ବାମପନ୍ଥୀ

ଦିନେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଗଡ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଇତିହାସର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ନେତାଙ୍କ କିଛି ବାଉଁଶ କୁଡିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନକ୍ସଲବାଡି ଗ୍ରାମରୁ କାନୁ ସନ୍ଯାଲ, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ।

ସ୍କୋୟାରରେ ସାଥି ମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 1967 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ଥିବା ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟାଲିନ, ଲେନିଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍କ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଏବଂ କାନୁ ସନ୍ୟାଲଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ଧାଡି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳି ଥିଲା ତାହା ମନେପକାଇଦିଏ । ସ୍ମାରକୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, " ପଥରରେ ଖୋଦିତ ନାମ ଗୁଡିକ ଆମ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ଅଛି, ବିଭାଜିତ ବାମ ନେତୃତ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ଆମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇରହିଛି ।"

A view of Kanu Sanyal's home which the TMC-government is planning to convert into a tourist attraction in Naxalbari. (ETV BHARAT)

ନୂତନ ପ୍ରତୀକ: କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ

ବିଜେପି ତାର ଆରଏସଏସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛି ଯେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ କିମ୍ବା ତିଆନାନମେନ ସ୍କୋୟାର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ବ ହରାଇବେ ।

ଏସୀୟ ରାଜପଥର ଠିକ ପରେ ଗାଁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ମିତ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସାମ୍ରକୀ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ମରକାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତିର ପ୍ରତୀକ । ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ପୂରୁଣା ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେନେରାଲ ଜେଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ।

Pradeep Debnath, a resident of Naxalbari. (ETV BHARAT)

ସ୍ମୃତିର ଦ୍ବନ୍ଦ:

"ଟିଆନାନମେନ୍ ସ୍କୋୟାର" ପାଖରେ ଧାନ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ମୀନୁ ସାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାହା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, " ଯୁବପିଢି ସ୍ମାରକୀକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତି । ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାରର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଜେପି ପାଖରେ । ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀକୁ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।"

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ଦେବନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ," କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୈନିକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ,କିନ୍ତୁ ତିଆନାନମେନ ସ୍କୋୟାର ନକ୍ସଲବାଡିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଃସ୍ବାର୍ଥପର ଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିଥିଲେ । "

A view of Kanu Sanyal's home which the TMC-government is planning to convert into a tourist attraction in Naxalbari. (ETV BHARAT)

ନକ୍ସଲବାଡିର ସେଫତୁଲାଜୋଟରେ ସନ୍ୟାଲଙ୍କ ବାଉଁଶ କୁଡିଆ-ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପିଆଇ(ଏମ) କ୍ଯାଡରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପାଠାଗାର-ସେହି ପାଖ ଦେଇ ଏକ ଝରଣା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ମଣି ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ଅଟେ । ଯାହା ଏହି ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

A view of recently built Kargil War Memorial In Naxalbari (ETV BHARAT)

ନକ୍ସଲବାଡ଼ିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ତାହା ଜାଣି ଟିଏମସି ସାନ୍ୟାଲଙ୍କ ବାଉଁଶ ଘରକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। " ସମ୍ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ୟାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । " ସେଫତୁଲାଜୋଟର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପରି ମେନ ହେଉଛି । "

A view of recently built Kargil War Memorial In Naxalbari (ETV BHARAT)

ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନକ୍ସଲବାଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା । ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ରହୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଆସାମ ଓ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଦାୟିତ୍ବ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ

Last Updated : December 15, 2025

NAXALBARI OF NORTH BENGAL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
TIANANMEN SQUARE
WEST BENGAL
NAXALBARI

