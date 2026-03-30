ନୌସେନା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ; ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି କଟା ମୁଣ୍ଡ ଜାଳି ଦେଲେ
ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରେମିକ । ପ୍ରେମିକାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଜାଳି ଦେଲେ ।
Published : March 30, 2026 at 2:43 PM IST
ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ପ୍ରେମିକା ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରେମିକାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଓ ମୋବାଇଲ ନେଇ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଡେଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ପରିଚୟ:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ରାଜମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତାଦା ରବିନ୍ଦ୍ର (35), ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର 2020 ମସିହା ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ସମୟରେ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିପାଲି ମୌନିକା (29) ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶାଖାପାଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେପରିକି ପାର୍କ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ।
ପ୍ରେମିକାର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା:
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାଢ଼େ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା । ସେପଟେ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟକୁ ଡାକିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ।
ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:
ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲା । ପରେ ଦାରାପାଲେମ ଗାଁରେ ପ୍ରେମିକାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଗିଚାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଥିଲେ, ରକ୍ତ ଦାଗ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗନ୍ଧକୁ ଘୋଡାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୁରୀ କିଣି ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିଲା । "ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଛୁରୀ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲା, କିଛି ଅଂଶ ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା" ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଗଜୁୱାକା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବାକି ପ୍ରମାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦାରାପାଲେମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ।