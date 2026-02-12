ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା; ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏସବୁ ସେବା
୧୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏସବୁ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ।
Nationwide Strike ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ୧୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ହେବ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେହପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା:
10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସି (INTUC), ସିଆଇଟିୟୁ (CITU), ଏଆଇଟିୟୁସି (AITUC), ଏଆଇଟିୟୁସି (AITUC), ଏଚ୍ଏମଏସ (HMS), ଏଆଇସିସିଟିୟୁ (AICCTU), ବିୟୁସିସି (BUCC), ୟୁଟିୟୁସି (UTUC), ଏଲ୍ପିଏଫ୍ (LPF) ଓ ସେଓ୍ବା ସମେତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ପରି 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ବାଧୀନ ମହାସଂଘ ଆହ୍ବାନରେ ମନରେଗା ଉଚ୍ଛେଦ ବିରୋଧରେ ଓ ଶ୍ରମିକ-ବିରୋଧୀ ୪ ଶ୍ରମ-କୋଡ୍ ବାତିଲ ଦାବିରେ ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ବୀମା, ପରିବହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସହିତ ଜଡିତ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଧର୍ମଘଟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ, କୃଷକ ବିରୋଧୀ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସମର୍ଥକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଅମରଜିତ୍ କୌର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, "12 ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ବୀମା, ପରିବହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଜଡିତ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କରିବ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ. ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇସାରିଛି । ତଥାପି, AIBEA, AIBOA, ଏବଂ BEFI ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।