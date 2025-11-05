ETV Bharat / bharat

ତରଳୁଛି ଗ୍ଲାସିଅର: ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ବଢୁଛି ବିପଦ

ହ୍ରଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୦୧.୩୦ ହେକ୍ଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ  ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ହ୍ରଦ ଚେନାବ ଉପତ୍ୟକା ପାଇଁ ବଡ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭାହୋଇଛି ।

Ghepan Lake's area has increased by 176% in 33 years
Ghepan Lake's area has increased by 176% in 33 years (Lahaul Spiti Administration)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୁଲ୍ଲୁ: ଭାରତର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଘନେଇ ଆସୁଛି ବିପଦ । ତରଳୁଛି ଗ୍ଲାସିଅର । ଯାହାଫଳରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଆଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିରେ ଥିବା ଘେପାନ ହ୍ରଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳୁଥିବାରୁ ଏହି ହ୍ରଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ହ୍ରଦ କୂଳ ଲଂଘିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ମିଳି ପାରିବ ।

ଜାତୀୟ ରିମୋର୍ଟ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଳିଲା ସୂଚନା

ନାଶନାଲ ରିମୋର୍ଟ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର (NRSC ରିପୋର୍ଟ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲାହୌଲର ଘେପାନ ହ୍ରଦ ପ୍ରାୟ ୧୩,୫୮୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ହ୍ରଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦୧.୩୦ ହେକ୍ଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ହ୍ରଦ ଚେନାବ ଉପତ୍ୟକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

ଜମ୍ମୁରୁ ପାକିସ୍ତାନ ରଚିବ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା

ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି, ଯଦି ଏହି ହ୍ରଦ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଯୋଗୁ କୂଳ ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ଏହା ଜମ୍ମୁରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଧ୍ୱଂସଲିଳା ଘଟାଇପାରେ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାହୌଲ ହ୍ରଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ରଦଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୧୦୧.୩୦ ହେକ୍ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ହ୍ରଦର ଲମ୍ବ ୨.୪୬୪ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୬୨୫ ମିଟର। ହିମାଳୟର ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘେପାନ ହ୍ରଦ ସ଼ୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ହିମାଚଳର ସର୍ବବୃହତ ହ୍ରଦ ଯିଏକି ୩୫.୦୮ ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଧରିପାରେ।

ଚେନାବ ଉପତ୍ୟକା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ

ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର ଆହୁରି କହିଛି, ଯଦି ଏହି ହ୍ରଦରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଚି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଚେନାବ ଉପତ୍ୟକା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ହ୍ରଦର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାର ତଥା ହିମବାହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ହ୍ରଦକୁ ଦେଶର ଦୁର୍ବଳ ହ୍ରଦ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବନ ସମ୍ପଦ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ବନୀକରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜେ.ସି. କୁନିଆଲ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲାହୌଲ ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳରେ ବରଫ ପାହାଡ ତଥା ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଘେପାନ ହ୍ରଦର ଜଳବୃଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ।

ସେହିପରି, ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିର ଡେପୁଟି କମିଶନର କିରଣ ଭଡାନା କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ଏହି ହ୍ରଦର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ରଦରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ୟର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ରକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗୁଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଟ୍ରେନରେ କଟି 6 ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ମେମୁ ଟ୍ରେନ: 11 ମୃତ, 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ

TAGGED:

GLACIER MELT INCREASED GHEPAN LAKE
NATIONAL REMOTE SENSING CENTRE
MELTING GLACIERS
GHEPAN LAKE SATELLITE STUDY
GHEPAN LAKE AREA INCREASED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.