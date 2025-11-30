ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ FIR ରୁଜୁ
ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
Published : November 30, 2025 at 11:29 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂତନ FIR ଦାଖଲ କରିଛି। FIRରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ED ମୁଖ୍ୟାଳୟ EOWରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
FIRରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ The Associated Journal Ltdର ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି କମ୍ପାନୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି: AJL, Young India Ltd., ଏବଂ Dotex MPL । Dotexକୁ କୋଲକାତାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ Yong India Ltdକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ED ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାମଲାକୁ ଏହିପରି ବୁଝିବା।
ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା 1937-38 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଦି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ନାଲ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କମ୍ପାନୀର ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ବାକି ନିବେଶକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଥିଲା।
ଦି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ନାଲ ତିନିଟି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା: ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ, ନବଜୀବନ ଏବଂ କୌମି ଆୱାଜ। କୌମି ଆୱାଜ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ନବଜୀବନ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ତିନିଟି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷତି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ, 2008ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ₹90 କୋଟି ଋଣ କରିଛି।
ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଦି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ନାଲ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଠାରୁ ₹90 କୋଟି ଋଣ ନେଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ, ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନାମ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନେ ଥିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ୭୬% ଅଂଶଧନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତିଲାଲ ବୋରା, ଓସ୍କାର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ସୁମନ ଦୁବେ ଥିଲେ।
ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ୧୯୩୮ରୁ ୨୦୦୮ ମଧ୍ୟରେ ଦି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ କେବଳ ₹50 ଲକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛି। ସ୍ୱାମୀ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମତ ରଖିଛି ଯେ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ "ଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ" ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ।
