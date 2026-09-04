ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ-ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଜରୁରୀ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ର-ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ
'ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ।'
Published : September 4, 2026 at 7:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସାରା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ହେବ ପ୍ରି ମ୍ୟାରିଟାଲ କମ୍ୟୁନିକେଶନ ସେଣ୍ଟର ବା PMCC । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ-ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । 'ତେରେ ମେରେ ସପନେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏମିତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ବା ଏନସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ମ୍ୟାରିଟାଲ କମ୍ୟୁନିକେଶନ ସେଣ୍ଟର ଗଠନ କରାଯିବ ।ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ତେରେ ମେରେ ସପନେ' ଗତ ବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଉଭୟ ପୁଅ-ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ।
ମହିଳା ଅଧିକାର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂସ୍ଥା 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 287ଟି PMCC (premarital communication centre)ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩୧ଟି ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ 'ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର୍' ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଏନ୍ସିଡବ୍ଲୁର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୮୯ ଜଣ କାଉନ୍ସେଲରଙ୍କୁ 'ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନର୍ସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏନ୍ସିଡବ୍ଲୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ପିଏମ୍ସିସି ମୋଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
'ତେରେ ମେରେ ସପନେ' ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏନ୍ସିଡବ୍ଲୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରହାଟକର କହିଛନ୍ତି, 'ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଏକାଠି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଆଶାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମତଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଉପାୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।'
ସେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏକ ମଜବୁତ୍ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା।'
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କମ୍ୟୁନିଟି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯୁବ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବ୍ୟୁରୋର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିପାରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୯ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୫୮ ରୋଗୀ