ETV Bharat / bharat

ଜବଲପୁରରେ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା: ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ଉଦ୍ଧାର, ମିଳିଲା ୯ ମୃତଦେହ, ୬ ନିଖୋଜ

ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିବାରୁ ନଦୀ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ମୋଟ ୪୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

CRUISE BOAT CAPSIZES IN JABALPUR: 28 OUT OF 43 PEOPLE RESCUED, 9 BODIES FOUND, 6 MISSING
ଜବଲପୁରରେ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା: ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ଉଦ୍ଧାର, ମିଳିଲା ୯ ମୃତଦେହ, ୬ ନିଖୋଜ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜବଲପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମର ପଛପାଶ୍ୱର୍ରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ସେନା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ SDERF ଏବଂ NDRF ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେନା ଦଳ ଏବଂ କୋଲକାତାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, 28 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛଅ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । କ୍ରୁଜ୍ ଟି ଜବଲପୁରର ଖାମାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାମିଲନାଡୁରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ 11 ବର୍ଷୀୟ ଜାଫର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଝଡ଼ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୁଜ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ।

ପୋଲିସ, ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF)ର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବୁଡ଼ାଳି, ମୋଟରବୋଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଜବଲପୁର କଲେକ୍ଟର ୨୨ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।

The cruise was towed to shore, with military personnel present at the scene.
କ୍ରୁଜ୍ କୁ ଟାଣି କୂଳକୁ ଅଣାଗଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ (Etv Bharat)

ଜୀବନହାନୀ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (PMNRF)ରୁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ PMNRFରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସହିପରି ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି PMO କହିଛି ।

'ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । "ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୌସୁମୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧି, ରାକେଶ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ ଦୁବେ, ଏଡିଜି, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ । ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଉଦ୍ଧାର ଦଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି," ଯାଦବ ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ।

Cruise boat capsizes in Jabalpur: 28 out of 43 people rescued, 9 bodies found, 6 missing
ଜବଲପୁରରେ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା: ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ଉଦ୍ଧାର, ମିଳିଲା ୯ ମୃତଦେହ, ୬ ନିଖୋଜ (Etv Bharat)

4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"

ଜବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ରିସର୍ଟ ଆୟୋଜନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳକ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

A total of 43 passengers were on board the river cruise boat when it capsized due to a sudden storm.
ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିବାରୁ ନଦୀ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ମୋଟ ୪୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BARGI DAM CRUISE ACCIDENT
BOAT CAPSIZE IN JABALPUR
RIVER CRUISE CAPSIZE DEATHS
ଜବଲପୁର ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା
BARGI DAM CRUISE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.