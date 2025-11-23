ETV Bharat / bharat

ପଞ୍ଚଭୁତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ, ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଲେ ପତ୍ନୀ

ଶହୀଦ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ । ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଭାଇ ।

Namansh Syal last rites performance at Himachal Pradesh
ପଞ୍ଚଭୁତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ (ETV Bharat)
Published : November 23, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
ଧର୍ମଶାଳା (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ): ପଞ୍ଚଭୁତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ । ଛଳଛଳ ଆଖିରେ କୋହଭରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର । ହୀରାକୁ ହରାଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୁରା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ।

ପଞ୍ଚଭୁତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ (ETV Bharat)

ପଞ୍ଚଭୁତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ:

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟିଆଲକଡ ଗାଁରେ ଶହୀଦ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 'ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ ଅମର ରହେ', 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ନାରାରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପୈତୃକ ଗାଁ । ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ତେଜସ ଫାଇଟର ଜେଟ କ୍ରାସରେ ଶହୀଦ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆଜି (ରବିବାର) ପୈତୃକ ଗାଁ ପଟିଆଲକଡରେ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

Wing commander Afshan emotional good bye to husband
ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଫଶାନ (ETV Bharat)

ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ନମାଂଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର୍‌ ଅଫଶାନ:

ତୋପ ସଲାମୀ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ଶହୀଦ ନମାଂଶଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପତ୍ନୀ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର୍‌ ଅଫଶାନ ୱିଙ୍କ କମାଣ୍ଡର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସାଥିରେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ନମାଂଶଙ୍କ ପାର୍ଥିକ ଶରୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ନିଜ କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରି ନମାଂଶଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ । ନମାଂଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ଭାଇ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସୈନ ଅଧିକାରୀ ଓ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

'ମୋ ପୁଅକୁ ବାକ୍ସରେ ନେଇ କି ଆସିଲେ, ମୋ କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଗଲା':

ଶହୀଦ ନମାଂଶଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, "ମୋ ପୁଅକୁ ବାକ୍ସରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୋ କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଗଲା, ଘର ଦୁଆର ଖାଲି ହୋଇଗଲା ।" ବାପା, ମାଆ, ପତ୍ନୀ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଫଶାନ ଓ 6 ବର୍ଷିୟା ଝିଅ ଆର୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ପରିବାର । ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି ମାଆବାପା ।

Namansh Syal's mother bids tearful farewell to her son
ପୁଅକୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ମାଆ (ETV Bharat)

ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ନମାଂଶ:

ଶୁକ୍ରବାର (ନଭେମ୍ବର 21) ଦିନ ଦୁବାଇରେ ଏୟାର ଶୋ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ଏୟାର ଶୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସିପଡିଥିଲା ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେଜସ । ଏହାକୁ ଚଳାଉଥିବା 34 ବର୍ଷୀୟ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିଆଲ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି ।ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ହୀରାକୁ ହରାଇ କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକାକୁଳ ।

Thousands of people waiting to see last rites of martyred Wing Commander Namansh Syal
ଶହୀଦ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ (ETV Bharat)

