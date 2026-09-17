ଅନାଥ ଓ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟଦାତା ସଞ୍ଜୀବ ସିହ୍ନା..ସେବା ପାଇଁ ବିକିଦେଲେ 40 ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ କିଏ ହୁଏତ ବାପାାମା’ଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ସଂପତ୍ତି, କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ । ହେଲେ ନାଳନ୍ଦା ଗିରିୟକ ବ୍ଲକ ଚୋରସୁଆ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୀବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛନ୍ତି ଉଦାର ହୃଦୟଟିଏ ।
Published : September 17, 2026 at 1:48 PM IST
ନାଳନ୍ଦା: ଏ କାହାଣୀ କରୁଣାର..ତ୍ୟାଗର ଆଉ ଭଲପାଇବାର । ହୁଏତ ଏହାକୁ ସଞ୍ଜିବ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାକ୍ରମ କୁହାଯାଇପାରେ । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଏକ ସହୃଦୟତାର ଯାତ୍ରା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏହି ଯାତ୍ରା ଦିନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଆଖୁ କ୍ଷେତରୁ । ଆଖୁ କ୍ଷେତରେ ପିମ୍ପୁଡି ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇ ପଡିଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବା ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭିନ୍ମକ୍ଷମ ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇ ବିବାହ କରାଇବା ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଧ୍ୟାୟକୁ ଯୋଡିଥିଲା । ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ଏଇ କରୁଣା ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ । ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହୁଏତ ଅବସର ନେବେ । ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଚାହା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ଅନାଥ, ଅସହାୟଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅବସର ପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥରେ ସେ ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଓ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛନ୍ତି ଉଦାର ହୃଦୟ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ କିଏ ହୁଏତ ବାପାାମା’ଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ସଂପତ୍ତି, କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ । ହେଲେ ନାଳନ୍ଦା ଗିରିୟକ ବ୍ଲକ ଚୋରସୁଆ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୀବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛନ୍ତି ଉଦାର ହୃଦୟଟିଏ । ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଛି ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଯାଚିତ ଭଲପାଇବା । “ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା, ଯିଏ ଜଣେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ମାଆ ବିନ୍ଦା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି” ବୋଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ସିହ୍ନା ।
ଆଖୁ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର
ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହୃଦୟତାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏମିତି...। 2017 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ । ସଞ୍ଜୀବ ଦେଖିଲେ, ଘରପାଖ ଆଖୁ କ୍ଷେତରେ ପଡିଛି ନବଜାତ ଶିଶୁଟିଏ । ପିମ୍ପୁଡି ଦେହସାରା ଲାଗି ଯାଇଛି । ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ହାତରେ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ । ପତ୍ନୀ ଅନୁରୀତାଙ୍କ ସହ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସିଧା ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା । ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ । ପ୍ରଥମେ ତୁଳା, ପରେ ଡ୍ରପରରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ । ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାକୁ ଜଗି ରହିଲେ । ସେହି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଆଜି 9 ବର୍ଷର ଆକାଂକ୍ଷା ଯିଏ ହିଲସାର ଏକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୀବ ସିଲାଓ ସର୍କଲରେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ହିଲସାରେ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି । ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷକୁ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା କରାଇବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । ଯାହା ବି ହେଉ, ଅଙ୍କିତା ଆଜି ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଅନୁରୀତାଙ୍କ ଆଖିର ତାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆକାଂକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି ।
ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ କୁମାରୀ, ଅଭିଷେକ
ଏହାର କିଛିଦିନ ପରର ଘଟଣା । ପାର୍ବତୀପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଅଞ୍ଜୁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ । ଝିଅଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା । ତା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନ ଥିଲା । ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା-ମା ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ଥିଲେ । ତାର ଲୁହ ପୋଛି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ମାଧ୍ୟମିକ ଯାଏ ପଢାଇଥିଲେ । ତା ପରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ତା ସଂସାର ଚଳାଉଛି ।
ଏ କରୁଣା ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଥିଲେ ଅଭିଷେକ । ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ପିଲାଦିନେ ଗୁରୁତର ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଡାକ୍ତର ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ରାତିଦିନ ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଏବେ 15 ବର୍ଷ । ଆଜି ଅଭିଷେକଙ୍କ ବାପା-ମାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ହେଲେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କୁ ଓ ଅନୁରୀତାଙ୍କୁ ବାପା-ମା ଭାବେ ମାନି ଆସୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ।
ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହୈ…
ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଅନୁରୀତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ଝିଆ ଆରୋହୀ ପାଟଣାରେ ବିବାହ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପୁଅ ଶଶାଙ୍କ ସିହ୍ନା ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନିଂ ପଢିବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜ ପିଲା ଓ ଆପଣେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ..'ଜାତି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ମଣିଷ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେନା, ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହୈ… ।'
ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା । ସେମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ରାଜଗୀରରେ ଥିବା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିଲସାର କୌଣସି ପିଲା ଯେପରି ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବହି ଦୋକାନଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବହି କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ଦେଇ ବହି କିଣି ପାରିବେ ଓ ବିଲ ପରେ ସଞ୍ଜୀବ ପରିିଶୋଧ କରିବେ ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ
ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଓ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୀବ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କାରଣ ଅବସର ପରେ ମିଳିବା ଟଙ୍କାକୁ 'ସତ୍ୟ' ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଶୋଷଣ ନଥିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେବା କରାଯିବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପରି ଲୋକ ବିରଳ
ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆଖପାଖରେ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିନବ କୁମାର କହନ୍ତି, "ସଞ୍ଜୀବ ସାର ସାମାଜିକ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗରିବ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନାଥ ଶିଶୁକୁ ପାଳିବାରେ ହେଉ, କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିପରି ପାଠ ପଢିବେ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକ ବିରଳ ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ କହନ୍ତି, "ସଞ୍ଜୀବ ଥରେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ଥିବାରୁ ନିଜ ସୁନା ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଜଣେ ଝିଅକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ଯଦି 20 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ କେହି ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଓଘର AIIMSର ବଡ଼ ସଫଳତା, ବିନା ଆନେସ୍ଥେସିଆରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SIR ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଖୁଲାସା, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର