4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଉପରେ ଫୁଟିଲା ପାଣି ଢାଳିଲେ ମହିଳା, ଶରୀର ୪୦% ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି
ନାଗପୁରରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା କହିଲେ, ସେ ନ ଜାଣି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ପାଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।
ନାଗପୁର(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର କୋରାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲି ସମୟରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଉପରେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିୟାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି । ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁର ମାଆ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ନାଗପୁର ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ, ହୋଲିକା ଦହନ ଉତ୍ସବର ପରଦିନ କୋଇଲାରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପାଣି ଗରମ କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପିଲାଟି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ।
ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି, ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁଟି ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯେପରି ପୋଡ଼ି ସେ ଗୁରୁତର ନହେବ । କିନ୍ତୁ, ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟି 40 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ସାରିଥିଲା । ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନୁହେଁ ।
ନାଗପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ଅଜାଣତରେ ଗରମ ପାଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । କୋରାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋପଟ ଧାୟାତୋଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମହିଳା ନିଜେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ପାଣି ଗରମ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁଟିର ମାଆ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।"
