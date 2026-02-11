ପଡୋଶୀ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ ମୁସଲିମ ଦମ୍ପତି
ମୁସଲିମ ଦମ୍ପତ୍ତି ମେହବୁବ ନାଇକାବାଡି ଏବଂ ନୁର ଜାନ ନାଇକାବାଡଙ୍କର ଆଜି ଚାରଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ପଡୋଶୀ ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପରିବାର ଦେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରିବାଜରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ ।
Published : February 11, 2026 at 6:36 PM IST
ବେଲଗାବି(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ସାଂପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ନେଇ ଏକ ବିଭାଜିତ ମାନସିକତା ସାରା ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ପରିବାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସଦଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାବି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମୁସଲିମ ପରିବାର ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ । ନିଜ ପିଲା ପରି ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ବଢାଇଲେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ କରାଇଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ । ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ବେଲଗାବି ଜିଲ୍ଲାର ହୁକ୍କେରି ସବଡିଭିଜନର ବସ୍ତବାଡା ଗାଁର ମୁସଲିମ ଦମ୍ପତ୍ତି ମେହବୁବ ନାଇକାବାଡି ଏବଂ ନୁର ଜାନ ନାଇକାବାଡଙ୍କର ଆଜି ଚାରଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏହି ଗାଁର ଦିବଗଂତ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଦମ୍ପତି କଦବ୍ୟା ଏବଂ ଶୈଳାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ସୋମଶେଖର ପୂଜାରଙ୍କର ବିବାହ ମେହବୁବ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରିବାଜ ଅନୁସାରେ କରାଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ଏହି ମୁସଲିମ ଦମ୍ପତି ଗାଁର ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ପଡୋଶୀ ଧର୍ମ ନିଭାଇଲେ ମୁସଲିମ ଦମ୍ପତି
କଦବ୍ୟା ଏବଂ ମେହବୁବ ଦୁଇ ପଡୋଶୀ ଥିଲେ । ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା । 20 ବର୍ଷ ତଳେ ରୋଗରେ ପଡି କଦବ୍ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶୈଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଶୈଳା ଦେହ ଖରାପରେ ପଡିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ପଡୋଶୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନୁରଜନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ । ଶୈଳାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ ବି କେହି ଆସି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁୂ ହୁଏ ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କିଏ ଦିୟିତ୍ୱ ନେବ ଏହା ଭାବି ଭାବି ଶୈଳା ଦିନରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ।
ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ
ସେତିକିବେଳେ ନୁରଜାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, 'ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି । ମୁଁ ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବି । ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପାଳିବି ।' ଏହାର କିିଛି ଦିନ ପରେ ଶୈଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସୋମ ଶେଖର 4 ବର୍ଷର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବସନ୍ତ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଥିଲେ ।
ନୁରଜାନ ନିଜ କଥା ରକ୍ଷା କରି ସୋମ ଶେଖର ଓ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ପାଳିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଥିଲେ । ଆଜି ଉଭୟେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବାପା-ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିନୁ
ସୋମଶେଖର କହନ୍ତି, '20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ବାପା-ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା । ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ଛୋଟଥିଲୁ । ଏମାନେ ଆମକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ପାଳିଛନ୍ତି । ଆମର ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ପାଠ ପଢିବା କେଉଁଥିରେ ଅବହେଳା କରି ନାହାନ୍ତି । ଆଜି ମୋର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଏହା ଭିତରେ କେବେ ବି ଆମ ବାପା-ମା' ନଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିନୁ । ନୁରଜାନଙ୍କ ପରିବାର ଆମପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।'
ସୋମ ଶେଖର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଗାଁର କଡାସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି । ମୋର ବାପା-ମା ଥିଲେ ଏମିତି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେନି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିବାରର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି କେବେ ଧର୍ମ କି ସଂପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ଭାବିନୁ । ହେଲେ ଦେଶରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ । ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବି ପାରୁଛୁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ' ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
