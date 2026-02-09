ETV Bharat / bharat

ଷଣ୍ଢର ଦାମ୍‌ 21 କୋଟି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୋମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ
କରୁକ୍ଷେତ୍ର (ହରିୟାଣା): ହରିୟାଣାର କରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋ ମେଳାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପଶୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଫତେହାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗୋଡି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ମୁରା ପ୍ରଜାତିର ଷଣ୍ଢ, ଯାହାର ନାମ କୁବେର । କେବଳ ନିଜ ଆକାର ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । କୁବେରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି । ଏହାର ଦାମ୍‌ 21 କୋଟି, ଯାହା 20ଟି ଦାମୀ କାର୍‌ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ।

କୁବେରଙ୍କ ମାଲିକ ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳଦଟି ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ମେଳାରେ ବିଶ୍ବର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଷଣ୍ଢ ଭାବରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗୋରୁ ମେଳା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ମେଳା ପରେ କୁବେରର ମୂଲ୍ୟ 21 କୋଟି ହୋଇଗଲା । ସେ ଯେଉଁଠି କି ଯାଏ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ।

ମାଲିକ ବିକାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୁବେର ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଶୁ ମେଳାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି । ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଟାଲୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହିତ ବଦଳଟିକୁ କିଣିବାକୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଡ୍‌ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁବେରକୁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଡିଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଘରକୁ ଫଳ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କୁବେରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ।

ବିକାଶ କୁହନ୍ତି କୁବେରର ସେଲ୍ସ ପ୍ରତି ଡୋଜ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏଥି ପାଇଁ ମାସକୁ ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ । କୁବେର ମୋତେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଇଟାଲୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରୁଛନ୍ତି । " ସେ ମୋ ଛୁଆ ପରି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ।"

କୁବେରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାଲିକ ବିକାଶ । ସ୍କିନରେ ଚମକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 7ଲିଟର କ୍ଷୀର, 250 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ସହିତ ଚଣା ମିଶ୍ରିତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଶୀତ ଦିନେ ଗାଜର ରସ ଓ ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ 5 କିମି କୁବେର ଚାଲେ ଓ 2 ଗଣ୍ଟା ମାଲିସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ବିକାଶ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁବେର ତାର ଗଠନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ । ତାର ଉଚ୍ଚତା 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟର ।

