ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପଣବନ୍ଦୀ ଘଟଣା: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅପହର୍ତ୍ତା ମୃତ, ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ ଛାତିଥରା କାହାଣୀ
ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କହିଲେ ଅପହରଣର ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ । 16 ପିଲାଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଅପହର୍ତ୍ତା ।
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ 16 ପିଲାଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ ଘଟଣା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେହି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ । ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜେଜେମା ଓ ନାତୁଣୀ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଷ୍ଟୁଡିଓରେ 16 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 16 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ଅପହର୍ତ୍ତାର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଅପହର୍ତ୍ତାର ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପହର୍ତ୍ତା 50 ବର୍ଷିୟ ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ । ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ପଓ୍ୱଇସ୍ଥିତ ମହାବୀର କ୍ଲାସିକ ବିଲ୍ଡିଂରେ 17ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଅପହର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅମୋଲ ବାଘମାରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତତକ୍ଷଣାତ ଝରକା ପଟେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।"
ଓ୍ବେବସିରିଜ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଅଡିସନ:
ପୋଲିସ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଓ୍ବେବ ସିରିଜ ଅଡିସନ ପାଇଁ ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷିୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ । 16 ପିଲା ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗୁରୁବାର 1.45 ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ମେସେଜ:
ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲା । ଯଦି ଏପରି କରିବାକୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଅପହର୍ତ୍ତା । ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା । ପୋଲିସ ବାଥରୁମ ଦେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ତେବେ ମୃତ ଅପହର୍ତ୍ତା ନିକଟରୁ ଏୟାର ଗନ ଓ କିଛି କେମିକାଲ ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
'ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଥିଲେ':
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର ଅନୂଭୁତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜେଜେମାଆ ଓ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ । ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ନାତୁଣୀର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସେ । ଘଟଣାଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ବସିଥିଲି । କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।"
ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବାଳିକାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା । ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଓ ଏଥିପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି । ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
