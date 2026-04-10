Gold Biscuit Seized ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ; ଜୋତା ଓ ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଲୁଚାଇ ଆଣୁଥିଲେ ୨୪ ବିଦେଶୀ ମହିଳା

ଡିଆରଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ କେନିୟାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଲୁଚାଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆଣାଯାଉଛି। ଡିଆରଆଇ ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ-୨ରେ ସତର୍କ ଥିଲା।

Large Quantity of Illegal Gold Seized
ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ସୁନା ଜବତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 6:48 PM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (DRI)କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଡିଆରଆଇର ମୁମ୍ବାଇ ଜୋନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନକୁ ‘ଅପରେସନ ଧହାବୁ ବ୍ଲିଟ୍ଜ’ ସାଙ୍କେତିକ ନାମ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୯.୩୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୩୭.୭୪ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ଡିଆରଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା

ଡିଆରଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ, କେନିୟାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଲୁଚାଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆଣାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଡିଆରଆଇ ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ-୨ରେ ସତର୍କ ଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ କେନିୟାର ନାଇରୋବିରୁ ଆସିଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହ ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଲଗା କରି ତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଶରୀରରେ ଲୁଚାଇ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସୁନା

ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ସବୁ ସୁନାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୋତା,ପୋଷାକ ଏବଂ ଶରୀରର ଲୁଚାଇ ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ଡିଆରଆଇ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଥୁବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ କିଛି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ସୁନା ପ୍ୟାକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଚୁପଚାପ ଭାବେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ କଳା ଟେପ୍‌ରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜବତ ସୁନା ଭିତରେ ୨୫.୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ ୪.୨୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି।

ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଦେଖି DRI ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ CISFର ସହଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଲି ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ରସିଦ ମିଳିନଥିଲା । ସେମାନେ କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗରେ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ₹୧୩.୨୦ କୋଟି ସୀମା ଶୁଳ୍କର ଝଟକା ଲାଗିଥାନ୍ତା। କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଅର (କୁରିଅର) ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଡିଆରଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁସଦ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି।

MUMBAI AIRPORT GOLD SMUGGLING
OPERATION DAHABU BLITZ
DRI
ବଢିଲା ସୁନା ଦର
MUMBAI SMUGGLING RACKET BUSTS

