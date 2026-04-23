ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍‌ ପରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଳିଗଲା 4 ଗାଡ଼ି, 11 ମୃତ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିର୍ଜାପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ।

ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିଯାଇଛି ଗାଡି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 12:27 PM IST

Updated : April 23, 2026 at 12:48 PM IST

MIRZAPUR ROAD ACCIDENT , ମିର୍ଜାପୁର(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ) : ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ ଫେଲ୍‌ ଆଉ ତାପରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା 11 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଦି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି’’ । ପିଏମ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ମୃତ:

ବୁଧବାର ରାତି ସାଢେ 8ଟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମିର୍ଜାପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଲାସୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦ୍ରାମଦଗଞ୍ଜ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଟ୍ରକ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍‌ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର୍ ଓଭରଟେକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ପଛକୁ ପଛ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର:

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକଟି ବିହାରର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ ଦୁଇଟି ସୋନଭଦ୍ରା ଓ ମିର୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୱନ ଗଙ୍ଗୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ମିର୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଜଣେ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋନଭଦ୍ରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମିର୍ଜାପୁର ଜିଗନା ଅଞ୍ଚଳର ଶିବ ସିଂ(8 ବର୍ଷ), ସୋନମ ସିଂ (9 ବର୍ଷ), ପିୟୂଷ ସିଂ (14 ବର୍ଷ), ପଙ୍କଜ ସିଂ (40 ବର୍ଷ), ବନ୍ଦନା ସିଂ (43 ବର୍ଷ), ବିଷ୍ଣୁ ସିଂ(45 ବର୍ଷ) ଓ ବୀଣା ସିଂ (47 ବର୍ଷ) ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସତନାର ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସିଂ (18 ବର୍ଷ ), ପ୍ରିୟଙ୍କା ସିଂ (42 ବର୍ଷ), ସାଗରର ବିକାଶ ଶର୍ମା (32 ବର୍ଷ) ଏବଂ ସୋନଭଦ୍ରାର ଜୟ ପ୍ରକାଶ (27 ବର୍ଷ)ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

