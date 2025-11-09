ଖବରକାଗଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ, ରାହୁଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ଚିତ୍ର
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ Xରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲେଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଇନ୍ଦୋର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ପରଷା ହେଉଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ । ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର । ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ହୋଇଥିଲା କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା:
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ପରଷା ଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶନିବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏପରି ଦୟନୀୟ ପରିବେଶର ଗଢିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପିର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ । "ଏମାନେ ସେହି ନିଷ୍ପାପ ପିଲା ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏକ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ," ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ,"ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ।"
ନୂଆ ଷ୍ଟିଲ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ:
ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନିବାସ ରାୱତ ଓ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ରା ବିଜୟପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଲ୍ଲାପୁରରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ନୁଆ ଷ୍ଟିଲ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟରେ ପରଷା ଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲୁ । ଏହା ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନଜର ରଖିବୁ ।"
ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଇସେନ୍ସ ରବ୍ଦ:
ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରକୁ ଆସିଲା । ଏହା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ସମିତିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭୋଗୀରାମ ଧାକଡ଼ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ