ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାର: 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ
ଆଗର ମାଲୱା ଜିଲ୍ଲାର ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ବର୍ଷାଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନାଳରେ ଖସିପଡ଼ିଛି । 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।
Published : September 19, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 1:46 PM IST
ଆଗର ମାଲୱା (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ମାତା ବଗଳାମୁଖିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଲଟିଲା ଶେଷଯାତ୍ରା । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଗଳାମୁଖି ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କାର୍ଟି ବର୍ଷା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଫଳରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏସ୍ପି ଦିଲ୍ଲୀପ ସୋନିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ, 2 ମହିଳା ଓ 3 ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଖୋଜା ଚାଲିଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ :
ଶନିବାର ମା' ବଗଳାମୁଖି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଶେଷ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ ଫେରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷାଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳ ପାର୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଆଖିପିଛୁଳାକେ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ କାର୍ଟି ଭାସିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟିଥିଲା ଯେ, ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମଉକା ମିଳିନଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ରେ କେହି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ । ସମସ୍ତ ମୃତଦେହଗୁଡିକକୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ କାର୍ଟିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ବାରା ଉପରକୁ ଟଣାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ମୃତଦେହ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କାର୍ଟିରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ପୋଲିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକମାନେ ଆଗର ମାଲୱାର ନାଲଖେଡା ସ୍ଥିତ ଲଖୁନ୍ଦର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ।
7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର:
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏସ୍ପି ଦିଲ୍ଲୀପ ସୋନି କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମୂଳତଃ ବଡୋଦରା ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।" ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ କାର୍ ଯୋଗେ ନାଲଖେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି । ରାତିରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନାଳଟି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଫୁଲିଉଠିଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ଯାଇଥିବା ଛୋଟ ପୋଲ ପାର କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ପାଣି ଉଛୁଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।