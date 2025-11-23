ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସିଆଲଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମରଶରୀରରକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦୁବାଇରୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
Published : November 23, 2025 at 1:34 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 1:45 PM IST
କୋଏମ୍ବାଟୁର: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ତେଜସ ବିମାନ କ୍ରାସରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଓ୍ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିଆଲଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି ସକାଳେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ସୁଲୁର ଏୟାରବେସକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମରଶରୀରରକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦୁବାଇରୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ସାହସିକତା ଓ ସେବାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏମିରାତି ଡିଫେନ୍ସ ସେରିମନିଆଲ ଗାର୍ଡଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
Ambassador Deepak Mittal and CG Satish Sivan paid their respects to Late Wing Commander Namansh Syal.— India in UAE (@IndembAbuDhabi) November 22, 2025
A special IAF aircraft transported his mortal remains back to India.
The Emirati Defence Forces honoured the Indian braveheart with a ceremonial guard of honour. pic.twitter.com/iOz6msG8Zt
ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, " ଶନିବାର ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦୀପକ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ କନସୁଲେଟ ଜେନେରାଲ ସତୀଶ ଶିବନ ଓ୍ବିଙ୍କ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିଆଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଇଏଏଫ ବିମାନରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଭାରତ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏମିରାତି ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡଅଫ ଅନର ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା ।"
ଶହୀଦ ଓ୍ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିଆଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ନାଗ୍ରୋଟା ବାଗଓ୍ବାନର ବାସିନ୍ଦୀ । ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି , ତାଙ୍କ 6 ବର୍ଷ ଝିଅ ଓ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାରରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।
ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେହର ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରୁନୁ ଏତେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ପୁରା ଗାଁ ଏହି ଖବର ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ବାରୀ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇଏଏଫ କହିଛି ।
ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଭାରତର ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜନ କ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ଏୟାର ଶୋରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ତଳକୁ ଖସିପଡିଥିଲା ବିମାନ । ପରେ ବିମାନରେ ନିଆଁଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ଉଡାଉଥିବା ଓ୍ବିଙ୍କ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିଆଲ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।
