ETV Bharat / bharat

ଅଂଶୁଘାତରେ ଟଳିପଡୁଛି ଜୀବନ; ଆନ୍ଧ୍ର-ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 67 ଛୁଇଁଲା

ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ଖରାଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଙ୍ଗୁଲେଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

young women are covering their faces with cloth to protect themselves from heat
ଖରାଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନେ କପଡାରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 5:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ:ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ତତଲା ତାୱାରେ ଯେମିତି ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 67 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଉଭୟ ତେଲଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁୁ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ।

ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗଲା 51 ଜୀବନ

ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବ ୱାରାଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ସର୍ବାଧିକ 23ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ସେହିପରି କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଖମ୍ମମରେ 7, ଆଦିଲାବାଦରେ 5 ଓ ନାଲଗୋଣ଼୍ଡାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର 45 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଗୁରବାର 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଶନିବାର ଅଂଶୁଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଟଳି ପଡିଲେ 16

ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ତାତିରେ ଶନିବାର 16ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 12 ଜଣଙ୍କର ଏନଟିଆର, କୃଷ୍ଣ, ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଘଟଛି । ବି଼ଜୟୱାଡାରର ପଣ୍ଡିତ ନେହରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ପେନାଲୁର ମଣ୍ଡଳର ଚୋଡାଭାରାମରେ ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ଭିକାରୀଙ୍କର ଅଂଶଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା

ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ଖରାଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଙ୍ଗୁଲେଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସଚ୍ଚିବାଳୟରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏଥିସହିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବଜାର, ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ତଥା ଅଧିକ କାମ ହେଉଥିବା ଇଲାକା ତଥା ଅଧିକ ପାଦଚଲା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟଜଳ, ବଟରମିଲ୍କ ତଥା ORS ପ୍ୟାକେଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ହିଟୱେଭ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ । ଗାଁ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଜୟୱାଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ ! ରାଜ୍ୟରେ ଅଶୁଂଘାତରେ ଯାଇଛି 3 ଜୀବନ

TAGGED:

HEATWAVE IN TELENGANA
TELANGANA TEMPERATURES
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଂଶୁଘାତ
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହିଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ
TELANGANA HEATSTROKE DEATHS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.