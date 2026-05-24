ଅଂଶୁଘାତରେ ଟଳିପଡୁଛି ଜୀବନ; ଆନ୍ଧ୍ର-ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 67 ଛୁଇଁଲା
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ଖରାଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଙ୍ଗୁଲେଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 24, 2026 at 5:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ:ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ତତଲା ତାୱାରେ ଯେମିତି ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 67 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଉଭୟ ତେଲଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁୁ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗଲା 51 ଜୀବନ
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବ ୱାରାଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ସର୍ବାଧିକ 23ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ସେହିପରି କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଖମ୍ମମରେ 7, ଆଦିଲାବାଦରେ 5 ଓ ନାଲଗୋଣ଼୍ଡାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର 45 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଗୁରବାର 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଶନିବାର ଅଂଶୁଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ।
హీట్ వేవ్పై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అప్రమత్తత— Office of Ponguleti (@PonguletiOffice) May 23, 2026
ప్రజల ప్రాణ రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత
వడగాల్పులతో 7జిల్లాల్లో 16 మంది మృత్యువాత
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల చొప్పున ఆర్ధిక సాయం
రాష్ట్రంలో తీవ్రస్దాయి ఉష్ణోగ్రతలపై మంత్రి పొంగులేటి గారు సమీక్ష
ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా అధికార…
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଟଳି ପଡିଲେ 16
ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ତାତିରେ ଶନିବାର 16ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 12 ଜଣଙ୍କର ଏନଟିଆର, କୃଷ୍ଣ, ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଘଟଛି । ବି଼ଜୟୱାଡାରର ପଣ୍ଡିତ ନେହରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ପେନାଲୁର ମଣ୍ଡଳର ଚୋଡାଭାରାମରେ ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ଭିକାରୀଙ୍କର ଅଂଶଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ଖରାଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଙ୍ଗୁଲେଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସଚ୍ଚିବାଳୟରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏଥିସହିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବଜାର, ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ତଥା ଅଧିକ କାମ ହେଉଥିବା ଇଲାକା ତଥା ଅଧିକ ପାଦଚଲା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟଜଳ, ବଟରମିଲ୍କ ତଥା ORS ପ୍ୟାକେଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ହିଟୱେଭ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ । ଗାଁ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ ।
