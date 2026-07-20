ETV Bharat / bharat

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ

୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ୬୧୫ଟି ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ସରକାର ।

Monsoon Session of Parliament: Lok Sabha and Rajya Sabha adjourned for a day
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LOK SABHA & RAJYA SABHA ADJOURNED FOR THE DAY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ସୋମବାର) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସରଗରମ ପରିସ୍ଥିତି । ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଚୋରି, NEET ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 19ଟି ବୈଠକ ହେବ ।

ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାନ ଚୋରି ଏବଂ NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ: ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର

ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାନ ଚୋରି, NEET ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମାସ ମାସ ଧରି ଉଠାଇ ଆସୁଛି । ଆମର ଏକମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ । ସରକାର କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ଯଦି ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଅ ।"

ଡିଏମକେ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ ଡିଏମକେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଏମକେକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପଛକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ମୋ ମତରେ, ସେମାନେ ଏହି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ (ONE NATION, ONE ELECTION) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ, ଯଦି ଡିଏମକେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ।"

ଦାନ ଚୋରି ଉପରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଚୋରି କରିଥିଲେ । 'ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜନତା ଦଳ'। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୋଟିସ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିବୁ ।"

୬୧୫ଟି ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ସରକାର

ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ମୋଟ ୬୧୫ଟି ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ "ଚୋରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ" ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବସ୍ତୁର ବର୍ଷୱାରୀ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପଚରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀରୁ ଚୋରି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାରଣୀବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Monsoon Session: ‘ଦେଶ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି’, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଫଳପ୍ରଦ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ସିଜେପିର 8 ହଜାର ସମର୍ଥକ, ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଟକାଇବାକୁ BNSS ଲାଗୁ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
LOK SABHA RAJYA SABHA
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
ANTIQUITIES REPATRIATED
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.