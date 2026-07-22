ETV Bharat / bharat

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିହାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ-ମ୍ୟାଲେରିଆ ସତର୍କତା, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ବିହାରରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ? ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ?

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିହାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ-ମ୍ୟାଲେରିଆ ସତର୍କତା, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
MONSOON HEALTH CAMPAIGN (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 8:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା (ବିହାର) : ନେପାଳ ଏବଂ ବିହାରରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ବିହାରରେ ଋତୁକାଳୀନ ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷେତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପମାନଙ୍କ ଗାତରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ନିକଟରେ, ବିହାରର ବେଟିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗପଟ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିସୱା ବୈରାଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରୱା ସାନି ଗ୍ରାମର ଏକ ଘରୁ 20ରୁ 25 ଟି ନାଗ ଛୁଆ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏତେ ସାପକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଘର ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ଯାହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଘର ମାଲିକ ଜୋଖନ ଯାଦବ କହିଥିଲେ," ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପମାନେ ଗାତରୁ ଅଧିକ ବାହାରିଥାନ୍ତି । ଆମ ଘରୁ ୨୦ରୁ ୨୫ଟି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ନାଗ ଛୁଆକୁ ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଘର କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ବ୍ୟାପି ନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ।"

ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ୩ ଦିନରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:

ବିହାରରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ବଢ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ, ୪ରୁ ୬ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନରେ କେବଳ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୩ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଗୟାରୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେବଳ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ୨୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିହାରରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଉପରେ HMIS ରିପୋର୍ଟ (ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ) ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବିହାରର କୋସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବିହାରରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

୨୦୨୩ ରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୯୩୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:

ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ, ୯୩୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ୧୮,୦୦୦ ରୋଗୀ କାମୁଡ଼ା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁର ୭୦% ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଥାଏ ।

WHO ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ’ଣ କହୁଛି?

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 100,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ଭାରତରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4 ନିୟୁତ ଲୋକ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 50,000 ରୁ 60,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ।

ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସାପ ଆତଙ୍କ:

ମୁଜାଫରପୁରର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ୍, ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାତଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ।"

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପିଏଚ୍ସିରେ ସାପ ବିରୋଧୀ ବିଷ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ।

"ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କରେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାର ।

ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ 30 ମିନିଟ୍ ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ 99 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ସାପକୁ ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦିଏ ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,ବର୍ଷା ସମୟରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ବିହାରରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ, କେତେକ ସମୟରେ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚିକୁନଗୁନିଆର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ, ବିହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ 318 ଟି ଫଗିଂ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ଫଗିଂ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ NS1 ଏବଂ IgM ELISA ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ବିହାରରେ ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ:

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଜୁଲାଇକୁ "ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୋଧୀ ମାସ" ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ନ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏନେଇ ପାଟନା ପିଏମସିଏଚ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି," ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟକଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରୋଗୀମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି।"

ଜଳବନ୍ଦୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ:

ବିହାରରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାପ ବିଷ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ଔଷଧର ମହଜୁଦ ରଖିବା ସମେତ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ମୁଜାଫରପୁରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ମୁଜାଫରପୁରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ମିଳିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଲାର୍ଭା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶଯ୍ୟା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ, ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଶିଶୁ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲା, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଅନାବଶ୍ୟକ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜଳଜଳ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି: ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମଶା ବଂଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ନ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୁଲର, ପାତ୍ର, ପୁରୁଣା ଟାୟାର ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତିରେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

କଣ କରିବେ ଏବଂ କରିବେ ନାହିଁ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କମ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟତମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Monsoon Manual Campaign:ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ-କମିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ କଳାଜର, ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Monsoon Manual Campaign: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳାଇଛି ମୌସୁମୀର ଚକ୍ର, ବଢାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା

TAGGED:

ବିହାର ସାପ କାମୁଡ଼ା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ
SNAKEBITE CASES IN BIHAR
BIHAR FLOODS HEALTH RISKS
MONSOON DISEASES INDIA
MONSOON HEALTH CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.