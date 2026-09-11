BRICS Summit 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରୁଷ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମ୍ରେ ପୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ବିଶ୍ୱ ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
Published : September 11, 2026 at 8:58 PM IST
MODI PUTIN TALK, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।
ବୈଠକ ସମୟରେ, ଦୁଇ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ କୃଷ୍ଣସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ ସମେତ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ହେଉଛି ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Video Source: DD News) https://t.co/KhlCIatMI2— ANI (@ANI) September 11, 2026
ଦୁଇ ନେତା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 24ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ତାରିଖ ପାରସ୍ପରିକ ସୁବିଧାରେ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କୁ "ଥିରୁକ୍କୁରାଲ" ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାମିଲ କବି ତିରୁକ୍କୁରାଲ ର ଋଷିଆ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମୁକ୍ତ ପଦ୍ୟ । ଏହାର ଲେଖକ ଥିଲେ ତିରୁକ୍କୁରାଲ । ଏହାର ରଚନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହାର ସୂତ୍ର, କିମ୍ବା ପଦ୍ୟ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ।
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi presented Russian President Vladimir Putin with a Russian translation of the Thirukkural, an ancient Tamil classic. (Video Source: DD News) https://t.co/IqgVVcIq59— ANI (@ANI) September 11, 2026
ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ, "ଏହା ତାମିଲ କବି ତିରୁକ୍କୁରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପୁଟିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ବାହାରିଥିଲେ
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ବାହାରିଥିଲେ । ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମର ନେତାଙ୍କ ଅଧିବେଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
#WATCH | BRICS Summit 2026 | Delhi: After their bilateral meeting, Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin share a car to head to the exhibition at Bharat Mandapam. Leaders' Session of BRICS Business Forum will be held here shortly. (Video: DD News) https://t.co/9mOZgthgRY— ANI (@ANI) September 11, 2026
ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
BRICS ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇ ନେତା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ତିଆନଜିନ୍ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶକ୍ତି, ମହାକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 23ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ନେତା ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଭାରତ-ରୁଷ ଆନ୍ତଃ-ସରକାରୀ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ମସ୍କୋରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ।
ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ, ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା: ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ସହଭାଗୀ ଭାବନା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଏବଂ 13 ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 11 ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ 10 ସହଯୋଗୀ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ ।
अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ https://t.co/YG36WlpiYg— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନେ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ସମାନ ଭାବନା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ।"
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଚମକୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ମେନ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ