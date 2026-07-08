ETV Bharat / bharat

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ୟୁରେନିୟମ୍ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାବନା

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍‌ଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ, ୟୁରେନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ଓ କ୍ୱାଡ୍ ସହଯୋଗ ଉପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାବନା

MODI AUSTRALIA VISIT
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି | ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି(ବୁଧବାର) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ, ୟୁରେନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଗୁରୁବାର ମେଲବୋର୍ନର ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ 'ରକ୍‌ ଷ୍ଟାର' ଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ବେଜିଂର ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ସହ ଚୀନ୍ ବାହାରେ ବିକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ ଖୋଜିବାର ସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ତୀସ୍ତା ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଜଟିଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ରଣନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।"

ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍‌ଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ୟୁରେନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ୧.୪ ବିଲିୟନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ୟୁରେନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିଛି।

ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୧୫ରେ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁରେନିୟମ୍ ରପ୍ତାନିର ପଥ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଇନଗତ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଟିସ୍ତା ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ୟୁରେନିୟମ୍ ସବୁବେଳେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଭାରତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ୟୁରେନିୟମ୍ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ, ସେଥି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ।"

  • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପାଇଁ ଲିଥିୟମ୍ ଉପରେ ନଜର

ବିଶ୍ୱ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ଲିଥିୟମ୍ ପରି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ, ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ କ୍ୱାଡ୍ (Quad) ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯାଏ। ଆମେରିକାର ଆଗ୍ରହ କିଛିଟା କମିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

  • ଆଲବାନିଜ୍ କହିଥିଲେ 'ମୋଦି ହିଁ ବସ୍'

୨୦୨୩ରେ ସିଡନୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଞ୍ଚରୁ କହିଥିଲେ, "Modi is the Boss"। ସେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଦୀ ଆମେରିକାର ରକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ତାରକା ବ୍ରୁସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି।

ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣର ମାର୍ଭେଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା "Melbourne Meets Modi" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଅଗେନଷ୍ଟ ଇସ୍ଲାମୋଫୋବିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ, ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରବାସକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଉ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +୨ ଆଡ୍‌ମିଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ; ଶୀର୍ଷରେ ରେଭେନ୍ସା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଗିରଫ

TAGGED:

MODI VISITS AUSTRALIA
INDIA AUSTRALIA RELATIONS
NARENDRA MODI
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
MODI AUSTRALIA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.