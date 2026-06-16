ETV Bharat / bharat

ପ୍ରାୟ ୧୬ ମାସ ପରେ ମୋଦି- ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତ: ଅବସର ଆଣିଲା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ

ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିନରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ।

Prime Minister Narendra Modi and other G7 world leaders stand together for a group photo at the G7 Summit, in Evian on Tuesday
Prime Minister Narendra Modi and other G7 world leaders stand together for a group photo at the G7 Summit, in Evian on Tuesday (Narendra Modi YouTube)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଏଭିନ (ଫ୍ରାନ୍ସ): ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 16 ମାସ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସ୍ଥାନରେ ଔପଚାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫଟୋ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।

ଦୁଇ ନେତା ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା ।

Modi and Trump meet
Modi and Trump meet (ANI)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି G7 ଆଉଟରିଚ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ G7 ସଦସ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ 'ଫାମିଲି ଫଟୋ' ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଅଲ-ସିସି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ, ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେଏନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଭାରତ 13ତମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଭାବେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଫୋରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି । ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ ।

ନୌସେନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯଥାର୍ଥ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିନ୍‌ରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆଉଟରିଚ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ

ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବ୍ରିଜିଟ୍ ମାକ୍ରନ ରିସର୍ଟ ସହର ଇଭିଆନ-ଲେସ୍-ବେନ୍ସରେ 52ତମ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଉଛି । ଏହି ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଦ୍ୟ ଘୋଷିତ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ବିତାଇବେ ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଇର ଷ୍ଟାର୍ମର, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି, ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେଏନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଆସିଥିଲେ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ, ମାକ୍ରନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ, ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଭିନରେ G7 ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ, ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

G7 MODI TRUMP
MODI AND TRUMP MEETS
MODI IN EVIAN
ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତ
G7 MODI TRUMP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.