ETV Bharat / bharat

ଆଇଜଲରେ ଅମାନବିକ କାଣ୍ଡ ! ମଦ ଓ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ... ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇଥିଲା ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ

୨୦୨୩ ଜାନୁଆରିରୁ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରି ଟଙ୍କା ଓ ମଦ ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା। ୧୨ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ କୋର୍ଟ

Mizoram Woman Exploitation
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଇଜଲ: ମଦ ଓ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ମା' ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଠେଲିଦେବା ଘଟଣାରେ ମିଜୋରାମର ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କଠୋର ରାୟ ଶୁଣାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ମିଜୋରାମର କୋଲାସିବ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଜଣେ ୪୨ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ଓ ମଦ ବଦଳରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଇବା ଅପରାଧରେ ୧୨ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଆର୍‌. ଭାନଲାଲେନା ୨୦୨୩ ଜାନୁଆରିରୁ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣ-ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ପ୍ରତିଥର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଗତ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ କାଉନପୁଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଅଦାଲତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଅଦାଲତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୯୬ ଅନୁଯାୟୀ ୫ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ, ଧାରା ୯୮ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ କ୍ରମାନୁସାରେ (Consecutively) ଭୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ ମୋଟ କାରାଦଣ୍ଡର ଅବଧି ୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୬ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରି ୩ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ବନ୍ଦ (Abated) କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ରାୟ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ମାନବ ତସକରି ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସେହିପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅମାନବିକ କାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା 2 ବର୍ଷର ଝିଅ, ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ମା’: କାହିଁକି ଜାମିନ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ?

TAGGED:

MIZORAM WOMAN JAILED
JUVENILE JUSTICE ACT
ଆଇଜଲରେ ଅମାନବିକ କାଣ୍ଡ
BHARATIYA NYAYA SANHITA
MIZORAM WOMAN EXPLOITATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.