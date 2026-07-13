ETV Bharat / bharat

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, 3 ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏବେବି 6 ନିଖୋଜ

ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

A search operation has been launched for the missing trawler and the crew
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା (TV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 9:17 AM IST

|

Updated : July 13, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୀଘା/ବାଲେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏବେ ବି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

missing fishing trawler
ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲର ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ( ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର ଶଙ୍କରପୁରରୁ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ "ମା କାଳୀ" ନାମକ ଏକ ମାଛ ମରିବା ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା । ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ମଝି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲର୍‌ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଉଲୁଦା ଗାଁର ରବିନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ ଏବଂ ବାକି 12 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଥିଲେ ।

9 Bodies Recovered from Bay of Bengal
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା (ETV Bharat)

କାକ୍ବଦୀପ ରକ୍ତେଶ୍ବରୀ ବାଲିଚଢ଼ ପାଖରେ ଟ୍ରଲର ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଟ୍ରଲଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତଟସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଠାରୁ, ସୁନ୍ଦରବନ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣର ଡେପୁଟି ଫିଲ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିତ୍ରକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା । ରାମଗଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରବନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରଲରଟି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନାର ବକ୍‌ଖାଲି ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାଘେରଚର ଅଞ୍ଚଳର ଚୁଲକାଠି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ।

missing fishing trawler
ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲର ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରଲରଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଥରପ୍ରତିମାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରର ସୀତାରାମପୁର ଘାଟକୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜାହାଜର ଭିତର ଅଂଶ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।ରାତି ସୁଦ୍ଧା, ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ, ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, 5ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଆଉ 4ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିବା ସହିତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଥିବା 3 ଭୋଗରାଇର 3 ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।

9 Bodies Recovered from Bay of Bengal
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା (ETV Bharat)

ପ୍ରଶାସନ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ମୃତଦେହ ଥାଇପାରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରଲରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏବେବି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରବନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।

9 Bodies Recovered from Bay of Bengal
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ନିଖୋଜ

ଖବର ଅପଡେଟ୍‌ ଜାରି ରହିଛି...

Last Updated : July 13, 2026 at 10:07 AM IST

TAGGED:

MISSING TRAWLER BAY OF BENGAL
MISSING FISHERMEN
FISHERMEN MISSING IN BAY OF BENGAL
FISHERMEN MISSING IN SEA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.