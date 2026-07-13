ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, 3 ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏବେବି 6 ନିଖୋଜ
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
Published : July 13, 2026 at 9:17 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 10:07 AM IST
ଦୀଘା/ବାଲେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏବେ ବି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ( ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର ଶଙ୍କରପୁରରୁ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ "ମା କାଳୀ" ନାମକ ଏକ ମାଛ ମରିବା ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା । ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ମଝି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲର୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଉଲୁଦା ଗାଁର ରବିନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ ଏବଂ ବାକି 12 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଥିଲେ ।
କାକ୍ବଦୀପ ରକ୍ତେଶ୍ବରୀ ବାଲିଚଢ଼ ପାଖରେ ଟ୍ରଲର ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଟ୍ରଲଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତଟସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଠାରୁ, ସୁନ୍ଦରବନ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣର ଡେପୁଟି ଫିଲ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିତ୍ରକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା । ରାମଗଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରବନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରଲରଟି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନାର ବକ୍ଖାଲି ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାଘେରଚର ଅଞ୍ଚଳର ଚୁଲକାଠି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରଲରଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଥରପ୍ରତିମାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରର ସୀତାରାମପୁର ଘାଟକୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜାହାଜର ଭିତର ଅଂଶ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।ରାତି ସୁଦ୍ଧା, ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ, ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, 5ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଆଉ 4ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିବା ସହିତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଥିବା 3 ଭୋଗରାଇର 3 ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରଶାସନ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ମୃତଦେହ ଥାଇପାରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରଲରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏବେବି 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରବନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...