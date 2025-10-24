ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ; ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପିତା-ମାତା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ
କେବଳ ମାମଲା ଦାୟର କରି ନୁହେଁ, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନାବାଳକମାନେ ଅନଧିକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ।
Published : October 24, 2025 at 2:08 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାବାଳକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ନାବାଳକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାପା-ମା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ବାପା-କିମ୍ବା ମା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ନାବାଳକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତାନ ସାବାଳକ ହେଲା ପରେ ଏହି ବିକ୍ରିକୁ ବାତିଲ କରି ଦେଇ ପାରିବେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଅଦାଲତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ମାମଲା ଦାୟର କରି ନୁହେଁ, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନାବାଳକମାନେ ଅନଧିକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ।
ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନଧିକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ
ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାବାଳକ ସାବାଳକ ହୋଇଯିବା ପରେ ନିଜ ବାପା-ମା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ସଂପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ । ଶିବପ୍ପା ବନାମ ଶ୍ରମତୀ ନିଲିମ୍ମା ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରିଜଷ୍ଟିସ ପଙ୍କଜ ମିଥଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରସନ୍ନା ବି ବରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ତପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ବିବାଦାସ୍ପଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ବିକ୍ରୟ ପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାମଲା ଦାଏର କରିପାରିବେ କି ? ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ, ବୟସ୍କ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ଏପରି ବିକ୍ରୟ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ?
ନାବାଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଖଣ଼୍ଡପୀଠ ହିନ୍ଦୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ 1956ର ଧାରା 7 ଏବଂ 8ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାବାଳକର ଅସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଭାବକ ବନ୍ଧକ, ବିକ୍ରୟ, ଦାନ କିମ୍ବା କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏପରି ସଂପତ୍ତିକୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ନାବାଳକ ସାବାଳକ ହେବାର ତାରିଖରୁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ଯାଏ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଅଧିନିୟମ ଧାରା 8ର ଉପଧାରା (2) ଅନୁସାରେ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନାବାଳକର ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନାବାଳକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
କ'ଣ ଥିଲା ମୂଳ ମାମଲା
ଏପରି ଏକ ବିବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦାବଣଗେରେର ଶାମନୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଖଣ଼୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 56 ଏବଂ 57 ସହ ଜଡିତ । 1971ରେ ରୁଦ୍ରପ୍ପା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ତିନି ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମହାରୁଦ୍ରପ୍ପା, ବସବରାଜ ଏବଂ ମୁଙ୍ଗେଶପ୍ପାଙ୍କ ନାମରେ କିଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରୁଦ୍ରପ୍ପା ଏହି ଫ୍ଲାଟକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ । ଫ୍ଲାଟ ସଂଖ୍ୟା 56 ଏସ ଆଇ ବିଦାରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ 1983ରେ ବି ଟି ଜୟଦେବମ୍ମାରେ ଏହାକୁ କିିଣିଥିଲେ । ନାବାଳକ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ମା' 1989ରେ ଏହି ଫ୍ଲାଟକୁ କେ.ଏସ.ଶିବପ୍ପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ଜୟଦେବମ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଫ୍ଲାଟ ଉପରେ ନିଜର ହକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ । ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ନାବଳକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍ଗ ନିଜସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ ଡିଡ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବାପାଙ୍କ ବିକ୍ରିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଧିକାରକୁ କାଏମ ରଖିଲା।
ସମାନ ଘଟଣା 57 ନମ୍ପର ଫ୍ଲାଟ ସହ ଘଟିଥିଲା । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୃଷ୍ଣଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେ ଏହାକୁ 1993ରେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଥିଲେ । ପିଲାମାନେ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ଏହି ଫ୍ଲାଟକୁ କେ.ଏସ ଶିବପ୍ପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫ୍ଲାଟକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଘର କରି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ନୀଳିମା ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରି କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ଦାବେଣଗିରି ଅତିରିକ୍ତ ସିଭିଲ ଜଜ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରି ରୁଦ୍ରପ୍ପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରିକୁ ଅମାନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ନାବାଳିକା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବୈଧ ଭାବରେ ନାକଚ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
