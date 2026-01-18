୧୫ ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ
ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ପରିବାର ଲୋକ । ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । 15 ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ।
ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ତଳେ ଦୁହେଁ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁହେଁ ନାବାଳକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଅରାଜି ଥିବାରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଘରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
15 ଦିନ ପରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ୱାର୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ରିଜୱାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଡୁଙ୍ଗରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ମାଣ୍ଡବ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ୱାର୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛରୁ ବାହାର କରି ସାଗୱାରା ହସ୍ପିଟାଲର ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖିଛି ।
ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ:
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ରର ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଘରୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନଥିଲେ । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୃତ ଝିଅଟି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା । ପୁଅଟି ଗୁଜୁରାଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।