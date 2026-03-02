ETV Bharat / bharat

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଘନିଭୂତ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେନସେକ୍ସ, ନିଫ୍ଟି କ୍ରାସ୍

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଅନେକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ।

File Photo: BSE building in Mumbai
File Photo: BSE building in Mumbai (IANS)
STOCK MARKET CRASH ON MONDAY ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସକାଳ 9ଟା 28 ସୁଦ୍ଧା ସେନସେକ୍ସ 891 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1.10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 80,395 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 268 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1.07 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 24,909ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ମିଡକ୍ୟାପ୍ 100 ଅର୍ଥାତ୍ 1.14 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ସ୍ମଲକ୍ୟାପ୍ 100 ଅର୍ଥାତ୍ 1.35 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସୂଚକାଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା । ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ନିଫ୍ଟି ରିଅଲ୍ଟି, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯଥାକ୍ରମେ 2.19 ପ୍ରତିଶତ, 1.81 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 1.35 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମଗ୍ର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ । ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, UAEକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟକ୍ ଚାପରେ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୋଲି ପାଇଁ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ନିଫ୍ଟି ସମାପ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।

ଏସୀୟ ବଜାରରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହେବା ଯାତ୍ରା ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଚୀନର ସାଂଘାଇ ସୂଚକାଙ୍କ ସ୍ଥିର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେନଜେନ୍ 0.75 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଜାପାନର ନିକ୍କେଇ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ହଂକଂର ହଂ ସେଙ୍ଗ ସୂଚକାଙ୍କ 1.68 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କୋସ୍ପି 1 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ନାସଦାକ୍ 0.92 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । S&P 500 ଅର୍ଥାତ୍ 0.43 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଡାଓ ଜୋନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଆଭରେଜ୍ 1.05 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 7 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କାରଣ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଗାଣରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

People walk in front of an electronic stock board showing Japan's Nikkei index at a securities firm
People walk in front of an electronic stock board showing Japan's Nikkei index at a securities firm (AP)

ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି - ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୈଳ ପରିବହନ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯୋଗାଣ ଭୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।

ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଟୋକିଓ, ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ୱେଲିଂଟନ୍ ଏବଂ ତାଇପେୟୀ ସମସ୍ତେ ଲାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

