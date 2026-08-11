ETV Bharat / bharat

‘ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଙ୍ଗି ପାରିବେନି’: ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଫ୍ଲାଗ କୋଡ୍‌ ନିୟମ ?

ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଟିଭି ଓ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର ।

FLAG
ଜାତୀୟ ପତାକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 12:50 PM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 1:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ପାଳିବ 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଫର୍‌ ଫର୍‌ ଉଡିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଗାଇବ ଦେଶ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ଗାଥା । ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ବଜ ସଂହିତା (Flag Code) ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ:

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛି ଯେ, ଜାତୀୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଅବସରରେ ଲୋକେ କାଗଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପରେ ଏହାକୁ ମାଟି ଉପରେ ପକାଇ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଜଡିତ ନିୟମ ପାଳନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା କମ୍‌ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ । ଏହାକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖବରକାଗଜ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର ।

ଜାତୀୟ ପତାକା କିପରି ହେବା ଉଚିତ୍‌ ?

  • ଜାତୀୟ ପତାକା ହାତରେ କିମ୍ବା ମେସିନ୍‌ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍‌
  • ପଲିଷ୍ଟର, ସୂତା, ପଶମ, ରେଶମ କିମ୍ବା ଖଦି କପଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ

ଧ୍ବଜ ସଂହିତା କଣ କୁହେ ?

  • ଧ୍ବଜ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ନିଜ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଗାରିମାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ।
  • ଜୁଲାଇ 19, 2022ରେ ‘ଭାରତୀୟ ଧ୍ବଜ ସଂହିତା 2002’କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା
  • ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନଜନକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଚିରା କିମ୍ବା କଟି ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ
  • ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତାକା ସହ ମିଶି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ
  • ଧ୍ବଜ ସଂହିତା ଭାଗ-3ର ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗାଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୁବାଈ ବେନ; ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ, ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଜୀବନ

ସେବାର ମିଶାଲ୍‌ ପାର୍ବତୀ ଗିରି: ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନାତି-ନାତୁଣୀ

Last Updated : August 11, 2026 at 1:00 PM IST

TAGGED:

UNION MINISTRY OF HOME AFFAIRS
AMIT SHAH
INDIAN TRICOLOUR
ଜାତୀୟ ପତାକା
INDIAN FLAG CODE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.