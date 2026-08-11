‘ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଙ୍ଗି ପାରିବେନି’: ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଫ୍ଲାଗ କୋଡ୍ ନିୟମ ?
ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଟିଭି ଓ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର ।
Published : August 11, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 1:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ପାଳିବ 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଫର୍ ଫର୍ ଉଡିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଗାଇବ ଦେଶ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ଗାଥା । ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ବଜ ସଂହିତା (Flag Code) ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛି ଯେ, ଜାତୀୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଅବସରରେ ଲୋକେ କାଗଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପରେ ଏହାକୁ ମାଟି ଉପରେ ପକାଇ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଜଡିତ ନିୟମ ପାଳନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
The #HarGharTiranga campaign, initiated by PM Shri @narendramodi Ji, is a reflection of our nation’s collective strength, uniting us in our endeavour to build a Viksit Bharat.— Amit Shah (@AmitShah) August 10, 2026
The movement, which coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, makes the occasion…
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ । ଏହାକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖବରକାଗଜ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର ।
ଜାତୀୟ ପତାକା କିପରି ହେବା ଉଚିତ୍ ?
- ଜାତୀୟ ପତାକା ହାତରେ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍
- ପଲିଷ୍ଟର, ସୂତା, ପଶମ, ରେଶମ କିମ୍ବା ଖଦି କପଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
ଧ୍ବଜ ସଂହିତା କଣ କୁହେ ?
- ଧ୍ବଜ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ନିଜ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଗାରିମାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ।
- ଜୁଲାଇ 19, 2022ରେ ‘ଭାରତୀୟ ଧ୍ବଜ ସଂହିତା 2002’କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା
- ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନଜନକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଚିରା କିମ୍ବା କଟି ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
- ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତାକା ସହ ମିଶି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ
- ଧ୍ବଜ ସଂହିତା ଭାଗ-3ର ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗାଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ